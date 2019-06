Renato Sanches vom FC Bayern München lehnt erneute Ausleihe ab

Renato Sanches weiß noch nicht, ob er beim FCB bleibt. Sicher ist er nur, dass es auf keinen Fall nochmal ein Abschied auf Leihbasis werden soll.

Mittelfeldspieler Renato Sanches vom spricht offen von einem Abschied in diesem Sommer. Der Portugiese will obendrein keine weitere Ausleihe mehr eingehen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich will keine erneute Leihe. Sollte ich wirklich gehen, dann komplett", wird Sanches in der Sport Bild zitiert. Er war vom FC Bayern in der Saison 17/18 an Swansea City verliehen gewesen, zog daraus allerdings keinen leistungssteigernden Nutzen.

Renato Sanches klagt an: Unter Niko Kovac zu wenig Chancen bekommen

Vielmehr wollte er sich unter Kovac versuchen. Doch auch unter dem neuen Trainer konnte er sich nicht durchsetzen: "Ich möchte mehr spielen. Ich weiß im Moment auch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, es noch einmal in München zu versuchen."

Die Gedanken Kovacs kann Sanches nicht nachvollziehen: "Manchmal habe ich mich gefragt: Woran liegt es? All die jungen Spieler wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kingsley Coman spielen. Nur ich nicht. Dabei habe ich im Training gezeigt, dass ich ein guter Spieler bin."

Von allen jungen Spielern habe er am "wenigsten Chancen bekommen", erklärte Sanches. Ohne die Möglichkeit einer Ausleihe wird er wohl einen festen Transfer anstreben: "Ich habe mich bei Niko Kovac verabschiedet. Ob es nur für die Sommerpause oder für immer war, das weiß ich im Augenblick nicht."