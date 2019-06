FC Bayern München, News und Gerüchte: Kai Havertz ist unverkäuflich, Xavier Amaechi könnte kommen

Kai Havertz darf nicht zu den Bayern wechseln, dafür tut sich offenbar etwas bei Arsenals Xavier Amaechi. Die FCB-News von heute.

Die Stars des weilen nach dem Gewinn des Doubles in der abgelaufenen Saison entweder schon im Urlaub oder noch bei ihren Nationalmannschaften. Viel zu tun hat die sportliche Führung, die nun auf Hochtouren am Kader für die kommende Spielzeit arbeitet.

Eine Spur führt dabei nach London, wo Talent Xavier Amaechi seinen Vertrag beim nicht verlängern will. Schlagen die interressierten Münchner nun zu?

Bei Kai Havertz von soll der FCB mit einem Rekordangebot gescheitert sein und auch bei Leroy Sane ( ) stehen die Chancen auf einen Transfer gemäß Uli Hoeneß nicht gut.

Außerdem hat sich Liverpools Erfolgstrainer Jürgen Klopp zum Wunsch Franz Beckenbauers, er möge doch bald den FC Bayern trainieren, zu Wort gemeldet. Und James ist bezüglich seiner Zukunft weiterhin unsicher.

Bayern, Real, Juve? James spricht über Zukunft

Mittelfeldspieler James Rodriguez, dessen Leihe von Real Madrid zum FC Bayern München Ende Juni ausläuft, will sich noch nicht auf seine Zukunft festlegen.

"Ich bin gerade im Nationalmannschaftsmodus. Ich bin ruhig und will nur über die kolumbianische Mannschaft nachdenken und danach werden wir dann schauen", so der Kolumbianer gegenüber Marca Claro. James war seit 2017 von Real an den FCB ausgeliehen, hat für die Münchener bis dato 67 Pflichtspiele (15 Tore) absolviert.

Xavier Amaechi will den FC Arsenal verlassen - zu Bayern München?

Bayern München zeigt nach Informationen von Goal und SPOX Interesse an Xavier Amaechi. Der Teenager vom FC Arsenal gilt als großes Talent und in den Poker um seine Zukunft könnte nun Bewegung kommen. Wie Football London meldet, hat sich der 18 Jahre alte Außenstürmer dazu entschlossen, keinen neuen Vertrag bei Arsenal zu unterschreiben, sondern einen Wechsel anzustreben.

Gespräche über eine Verlängerung des noch bis 2020 datierten Kontraktes hatten die Gunners Mitte Mai begonnen. Amaechi sei nun aber sauer über seine Nichtberücksichtigung im Kader des Europa-League-Endspiels gegen den (1:4) und wolle als Konsequenz daraus Arsenal verlassen.

In Baku hatte Cheftrainer Unai Emery lieber den dritten Torhüter Dejan Iliev in sein Aufgebot berufen als Amaechi - und dies, obwohl zwölf Spieler auf der Bank Platz nehmen durften. Neben Bayern München sollen spanische Klubs Interesse an dem Offensivspieler zeigen. Seine mögliche Ablöse wird auf zehn Millionen Euro geschätzt.

FC Bayern soll 90-Millionen-Angebot für Kai Havertz abgegeben haben

Bayer Leverkusen hat einen Wechsel von Mittelfeldjuwel Kai Havertz erneut entschieden ausgeschlossen. Die tz hatte zuvor von einem Angebot des FC Bayern München in Höhe von 90 Millionen Euro für den 19-Jährigen berichtet, das der Werksklub jedoch abgelehnt haben soll.

Ein Bayer-Sprecher sagte am Dienstagmorgen auf Anfrage von Goal und SPOX: "Ein Wechsel von Kai Havertz ist ausgeschlossen. An Spekulationen über reale oder irreale Angebote für den Spieler beteiligen wir uns nicht.“

Jürgen Klopp denkt nicht an den FC Bayern: "Habe einen langfristigen Vertrag"

Jürgen Klopp kann sich derzeit nicht vorstellen, den FC Liverpool für den FC Bayern München zu verlassen. Dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Engagement beim deutschen Rekordmeister kommen könnte, will er aber nicht ausschließen.

"Ich habe einen langfristigen Vertrag in Liverpool", sagte Klopp der Bild, nachdem Franz Beckenbauer zuvor den Wunsch geäußert hatte, Klopp eines Tages als Trainer in München zu erleben. Klopp ergänzte: "Sowohl Bayern als auch haben sehr gute Trainer. Und was in fünf Jahren oder später sein könnte, weiß ich nicht." Der 51-Jährige steht bei Liverpool noch bis 2022 unter Vertrag, der Verein will vorzeitig verlängern.

DFB-Team: Manuel Neuer steht gegen Weißrussland im Tor

Manuel Neuer wird im EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Borissow gegen Weißrussland im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen. Dies bestätigte Bundestorwarttrainer Andi Köpke am Montag auf der Pressekonferenz in Venlo.

"Manuel wird gegen Weißrussland spielen, er ist unser Mannschaftskapitän, die Nummer eins. Ich bin froh, dass er nach seiner Verletzung so stark zurückgekommen ist, er hat ein tolles Pokalfinale gespielt und die Bayern im Spiel gehalten", sagte Köpke.

Bayern-II-Stürmer Kwasi Wriedt bei Utrecht und Groningen auf dem Zettel?

Stürmer Kwasi Okyere Wriedt vom FC Bayern München II ist offenbar heiß begehrt. Ein Duo aus der niederländischen Eredivisie soll nun ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen haben.

Einem Bericht von Elf Voetbal zufolge zeigen der FC Groningen sowie der FC Utrecht Interesse an dem gebürtigen Hamburger. Zuletzt wurden auch und mit dem ghanaischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

FC Bayern: Süle nimmt Boateng und Kovac in Schutz

Abwehrspieler Niklas Süle vom FC Bayern München hat sich positiv über Trainer Niko Kovac und Teamkollege Jerome Boateng geäußert.

"Wir haben gute Momente gehabt und sind super in die Saison gestartet. Dann gab es eine Delle", sagte Süle im Interview mit Sport1 mit Hinblick auf seinen Coach und ergänzte: "In der Winterpause haben wir uns alle angeschaut und gesagt: 'Was machen wir jetzt? Das müssen wir umbiegen.' Wir sind dann mit ihm zusammen aus der Situation rausgekommen. ir haben mit ihm trotz schwieriger Phasen das Double geholt. Das spricht für sich. Sogar in einer Saison, wo viel darüber geschrieben wurde, dass wir wahrscheinlich gar keinen Titel holen werden. Also ist es doch selbstverständlich, dass ich dem Trainer Rückendeckung gebe."

Bayern-Boss Hoeneß skeptisch bei Sane: "Eher unwahrscheinlich"

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hält einen Transfer von Nationalspieler Leroy Sane zum Rekordmeister inzwischen für nahezu ausgeschlossen.

"Man muss ein bisschen skeptisch sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es klappt. Es geht um Beträge, die sind Wahnsinn", sagte Hoeneß (67) dem Fachmagazin kicker. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach Sanes Klub Manchester City eine erste Bayern-Offerte über 80 Millionen Euro abgelehnt habe.