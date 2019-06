FC Bayern München, News und Gerüchte: Kimmich hofft auf Sane-Transfer, Sanches soll wohl bleiben

Kimmich rührt die Werbetrommel für einen Sane-Deal und Ulie Hoeneß bleibt ein Fan von Renato Sanches. Alle FCB-News.

Ein Sommerloch gibt es rund um Double-Sieger aktuell nicht. Die Personalplanungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren und zahlreiche Spieler werden gehandelt.

Unter anderem ist Superstar Sadio Mane vom im Gespräch. Und Joshua Kimmich hofft, dass das Werben um Leroy Sane ( ) erfolgreich ist.

Zu den möglichen Streichkandidaten gehört Renato Sanches. Allerdings deutet sich nun an, dass der Portugiese nicht abgegeben wird.

Der FC Bayern München am Freitag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bayern München: Uli Hoeneß will Renato Sanches halten

Der FC Bayern München will Renato Sanches offenbar trotz dessen bestätigter Unzufriedenheit über den Sommer hinaus behalten. Das berichtet die Bild am Freitag. Demnach soll Vereinspräsident Uli Hoeneß noch immer das große Potenzial des 21-Jährigen sehen und nicht bereit sein, den Mittelfeldspieler, der zwei schwierige Spielzeiten hinter sich hat, abzugeben.

Der Portugiese kokettierte zuletzt mit einem Abschied im Sommer, nachdem er auch unter Trainer Niko Kovac in der abgelaufenen Saison nur wenig Spielzeit bekam.

Schalke-Keeper Alexander Nübel denkt nicht an den FC Bayern

Junioren-Nationaltorhüter Alexander Nübel wurde in letzter Zeit mehrfach mit einem Transfer zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der Keeper des will davon aber im Moment nichts wissen. "Bis jetzt mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich bin erst einmal hier bei der U21. Ich will das Turnier in Ruhe spielen, möchte auch gerne spielen. Da ist mein voller Fokus drauf”, erklärte Nübel bei Sky.

Nübel bereitet sich im Moment auf die mit dem DFB vor und wurde von Trainer Stefan Kuntz in den finalen Kader berufen.

Draxler witzelt: Begrüße Sane mit "Mia san Mia"

Joshua Kimmmich: Transfer von Leroy Sane wäre ein "richtiges Signal"

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat im Werben um Leroy Sane von Manchester City die Initiative ergriffen und einen möglichen Wechsel seines Nationalmannschaftskollegen als "richtiges Signal" bezeichnet. "Ich hätte Leroy absolut gerne beim FC Bayern. Das ist das richtige Signal. Er ist ein Spieler, der super zu Bayern passt", sagte der Rechtsverteidiger gegenüber der Bild .

Gemeinsam mit Sane bereitet sich Kimmich bei der deutschen Nationalmannschaft auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland vor.

Alaba-Aussagen sorgen in Österreich für Unmut

Bayern-Verteidiger David Alaba hat sich in Slowenien Unmut zugezogen haben. Der österreichische Nationalspieler äußerte sich am Mittwoch in einem ORF -Radiointerview über den EM-Quali-Gegner, diesem stieß die Art und Weise sauer auf.

So meinte Alaba nonchalant: "Ihr Goalie ist ganz gut, und vorne rechts haben sie auch einen." Atletico-Madrid-Tormann Jan Oblak und Atalanta Bergamos Flügelspieler Josip Ilicic nannte er dabei nicht namentlich.

FC Bayern erteilt Transfer von -Star Matthijs de Ligt offenbar eine Absage

Der FC Bayern München hat offenbar Abstand von einem Angebot für Matthijs de Ligt genommen. Das berichtet ESPN unter Berufung auf eine Quelle aus dem Vereinsumfeld. Die Zukunft des Ajax-Kapitäns, der auch von und dem umworben wird, ist weiterhin ungewiss.

Nach ESPN -Angaben teilte der deutsche Rekordmeister dem 19 Jahre alten Innenverteidiger nach ersten positiven Gesprächen nun in einem Telefonat mit, dass andere Maßnahmen auf dem Transfermarkt im Sommer Priorität genießen würden.

Leroy Sane: Neuer Style und bald neues Team?

Sadio Mane angeblich ein Kandidat beim FC Bayern

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Flügel ist der FC Bayern München angeblich bei Liverpools Sadio Mane gelandet. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe . Demnach interessiert sich das Klopp-Team für Nicolas Pepe vom und könnte deshalb Mane ziehen lassen.

Der Senegalese gewann mit Liverpool die . Im Achtelfinale gehörte er beim Ausschalten der Münchner zu den Torschützen.

Hudson-Odoi bei Chelsea vor Verlängerung? Bayern-Sportdirektor Salihamidzic dementiert

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hat den Kampf um Callum Hudson-Odoi noch nicht aufgegeben. Der junge Angreifer steht vor einer Vertragsverlängerung beim FC Chelsea . Salihamidzic aber hat andere Informationen.

"Man muss nicht immer alles glauben, was dort gesagt oder geschrieben wird", sagte er darauf angesprochen bei Sky .

Abschied vom FC Bayern: Rafinha dankt fast allen - außer Niko Kovac

Nach seinem Karriere-Ende hat Rafinha via Social Media einen großen Abschieds-Post veröffentlicht. Dabei bedankte er sich bei zahlreichen Trainern und Managern, die ihn während seiner Profi-Laufbahn begleitet haben.

So finden beispielsweise Ralf Rangnick, Mirko Slomka, Fred Rutten Jupp Heynckes oder Carlo Ancelotti Erwähnung - aber der aktuelle Bayern-Coach Niko Kovac nicht.