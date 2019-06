FC Bayern München, News und Gerüchte: Rafinha ohne Dankeschön für Kovac, Talent Jeong auf dem Sprung

Rafinha bedankt sich bei den Trainern und Managern, die ihn während seiner Karriere begleitet haben - aber nicht bei Niko Kovac. Alle FCB-News.

Auch beim ist die Sommerpause angebrochen. Während Spieler wie Rafinha auf ihre Karriere zurückblicken, planen andere ihre Zukunft - und der FCB bemüht sich um neue Akteure.

Bevor die vor Monaten groß angekündigten Zugänge an der Säbener Straße eintreffen, geht es wohl für Woo-Yeong Jeong zu einem anderen Bundesligisten. Im Gegenzug sind die Münchner weiterhin an Leroy Sane von interessiert. Sie machen verbal Druck und gehen offensiv mit ihrem Werben um - auch wenn ein City-Teamkollege den Bayern keine großen Hoffnungen machen kann.

Rafinha ohne Dankeschön für Trainer Kovac

Nach seinem Karriere-Ende hat Rafinha via Social Media einen großen Abschieds-Post veröffentlicht. Dabei bedankte er sich bei zahlreichen Trainern und Managern, die ihn während seiner Profi-Laufbahn begleitet haben.

So finden beispielsweise Ralf Rangnick, Mirko Slomka, Fred Rutten Jupp Heynckes oder Carlo Ancelotti Erwähnung - aber der aktuelle Bayern-Coach Niko Kovac nicht.

Freiburg mit besten Karten auf Verpflichtung von Bayern-Talent Jeong

Nach kicker-Informationen steht der 19-jährige Außenbahnspieler Woo-Yeong Jeong vom FC Bayern vor einem Abgang. Der soll trotz weiterer Interessenten die besten Karten auf eine Verpflichtung des Südkoreaners haben.

Jeong wechselte 2018 aus der Jugend des koreanischen Erstligisten Incheon United an die Säbener Straße. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison 29 Regionalliga-Spiele für Bayerns Reserve und erzielte dabei 13 Tore. Außerdem konnte er jeweils einen Kurzeinsatz in der und der für die Profis verzeichnen.

Gündogan geht von Sane-Verbleib in Manchester aus

Ilkay Gündogan geht von einem Verbleib von Leroy Sane bei Manchester City aus. "Ich weiß nicht viel, aber ich weiß ein bisschen. Ich gehe momentan davon aus, dass Leroy bleibt", sagte Gündogan nach dem öffentlichen Training der Nationalmannschaft in Aachen über seinen Mitspieler beim englischen Meister.

Sane hatte zuletzt seinen Stammplatz bei Teammanager Pep Guardiola verloren. Bayern München hat großes Interesse an einer Verpflichtung des Offensivspielers.

James Rodriguez: Wie Trainer Niko Kovac einen Hochbegabten vergraulte

Seit Dienstag ist es Gewissheit: Der FC Bayern wird die Kaufoption für James Rodriguez auf dessen Wunsch nicht ziehen. Wie konnte es dazu kommen?

Hier kommt der große Text zum Abschied des Kolumbianers!

Uli Hoeneß: FC Bayern hatte auch Adi Hütter "auf dem Radar"

Laut Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat sich der Doublesieger in der Vergangenheit mit Trainer Adi Hütter von beschäftigt. "Adi Hütter hatten wir schon einmal auf dem Radar, aber da war er noch zu unbekannt, da konnte man ihn nicht zum FC Bayern holen", sagte der 67-Jährige der tz.

"Jetzt macht er in Frankfurt eine sehr gute Arbeit", fügte Hoeneß hinzu.