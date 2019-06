U21-Nationalmannschaft: Deutschland fährt ohne Teuchert, Serra, Torunarigha und Klünter zur Europameisterschaft

In gut einer Woche geht die U21-EM in Italien und San Marino los, Bundestrainer Stefan Kuntz hat nun seinen Europameisterschaftskader benannt.

Ohne Torjäger Cedric Teuchert von Schalke 04 fährt die deutsche U21-Nationalmannschaft zur EM nach und San Marino (16. bis 30. Juni). DFB-Trainer Stefan Kuntz verzichtet bei dem Turnier auf seinen treffsichersten Stürmer der Qualifikation. Das gab der DFB am Freitag bekannt.

Kuntz musste bis Donnerstagabend vier Akteure aus seinem vorläufigen, 27-köpfigen Kader streichen. Unerwartet kommt zudem der Verzicht auf Janni Serra von , der 21-Jährige war der einzige echte Stoßstürmer im Aufgebot. Für die Verteidiger Jordan Torunarigha und Lukas Klünter (beide ) ist der EM-Traum ebenfalls geplatzt.

U21-Nationalmannschaft: Teuchert in der Quali treffsichester deutscher Stürmer

Teuchert hatte in der EM-Qualifikation sieben Treffer erzielt und war damit erfolgreichster DFB-Spieler. Insgesamt kommt der 22-Jährige auf acht Tore in acht Einsätzen für die U21. In der Rückrunde hatte Teuchert bei Schalke allerdings keine Rolle mehr gespielt.

Mit dabei sind dagegen die angeschlagenen Nadiem Amiri ( ) und Arne Maier (Hertha BSC). Klünter hatte 2017 noch mit der U21 den Titel geholt, ohne jedoch zum Einsatz gekommen zu sein.

Aus der Europameister-Mannschaft von sind somit noch vier Spieler dabei: Levin Öztunali (FSV ), Mahmoud Dahoud ( ), Waldemar Anton ( ) und Amiri.