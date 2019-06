FC Bayern: Präsident Uli Hoeneß will Renato Sanches offenbar halten

Reanto Sanches verabschiedete sich zuletzt schon von Trainer Niko Kovac. Nun schaltet sich wohl FCB-Präsident Uli Hoeneß ein: Er will Sanches halten.

Der will Renato Sanches offenbar trotz dessen bestätigter Unzufriedenheit über den Sommer hinaus behalten. Das berichtet die Bild am Freitag. Demnach soll Vereinspräsident Uli Hoeneß noch immer das große Potenzial des 21-Jährigen sehen und nicht bereit sein, den Mittelfeldspieler, der zwei schwierige Spielzeiten hinter sich hat, abzugeben.

Der Portugiese kokettierte zuletzt mit einem Abschied im Sommer, nachdem er auch unter Trainer Niko Kovac in der abgelaufenen Saison nur wenig Spielzeit bekam.

Sanches zuletzt: "Habe mich bei Niko Kovac verabschiedet"

"Ich bin hier nicht glücklich. Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen. Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub. Darüber muss ich mir Gedanken machen", sagte Sanches dem kicker und legte am Mittwoch in der Sportbild noch einmal nach: "Ich habe mich am Mittwoch bei Niko Kovac verabschiedet. Ob es nur für die Sommerpause oder für immer war, das weiß ich im Augenblick nicht."

Dabei stellte Sanches außerdem klar, dass für ihn eine erneute Leihe wie in seiner ersten Saison beim FC Bayern zu Swansea City nicht in Frage komme : "Sollte ich wirklich gehen, dann komplett."