FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 3. Liga heute live

Der FC Bayern München II empfängt in der 3. Liga am Mittwochabend den MSV Duisburg. So seht Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM.

Englische Woche in der ! Am 16. Spieltag empfängt der II den . Los geht's um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.

Beim amtierenden Meister läuft es seit dem Abgang von Trainer Sebastian Hoeneß nicht wie erhofft. Nach 15 Spieltagen finden sich die Bayern-Amateure auf dem 15. Platz wieder, konnten zuletzt jedoch gegen den Zweitplatzierten aus Saarbrücken gewinnen.

Aufstiegsaspirant Duisburg bleibt derweil noch stärker hinter den Erwartungen zurück. So bezwangen die Zebras zwar zuletzt den Absteiger Wiesbaden mit 4:1, dennoch steht man mit 14 Punkten derzeit auf dem Abstiegsplatz 19.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem verraten wir Euch die Aufstellungen, sobald diese bekannt sind.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute live im TV sehen

Während die ersten beiden deutschen Profiligen mit wenigen Ausnahmen ausschließlich im Pay-TV übertragen werden, bietet die 3. Liga regelmäßig Live-Spiele im Free-TV an. So übertragen die dritten Programme der ARD pro Spieltag mehrere Partien live im Öffentlich-Rechtlichen.

Das Duell der Bayern-Amateure mit Duisburg gehört heute jedoch leider nicht zu den Free-TV-Partien. Stattdessen benötigt Ihr ein Abo bei Magenta Sport. Der Telekom-Haussender überträgt die Partie heute exklusiv im Einzelspiel und in der Konferenz.

Die Vorberichte beginnen dabei bereits 15 Minuten vor Anpfiff um 18.45 Uhr. Im Einzelspiel führt Euch Kevin Gerwin als Moderator durch die Übertragung, während Kommentator Oskar Heirler das Spielgeschehen begleitet.

Vorberichte: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Kommentar (Einzelspiel): Kevin Gerwin

Kevin Gerwin Moderation (Einzelspiel): Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Kommentar (Konferenz): Martin Piller

Martin Piller Moderation (Konferenz): Alexander Kunz

Um das Spiel sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Magenta Sport. Die verschiedenen Pakete findet Ihr weiter unten.

Bild: Imago Images / Passion2Press

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wie im TV hat Magenta Sport auch im Internet das Monopol auf die Übertragung des Spiels der Bayern-Amateure gegen Duisburg. Der LIVE-STREAM läuft dabei analog zur TV-Sendung.

Neben dem Kellerduell sind heute auch drei weitere Spiele der 3. Liga auf dem Streamingportal der Telekom zu sehen. So laufen auch die Parallelspiele Ingolstadt vs. Hansa Rostock, Meppen vs. Zwickau und Viktoria Köln vs. Uerdingen beim Pay-TV-Sender.

Klickt auf diesen Link, um direkt zum LIVE-STREAM von Magenta Sport zu kommen.

Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM - FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Das sind die Magenta-Sport-Abonnements

Ihr möchtet Bayern II vs. Duisburg heute live im TV oder im LIVE-STREAM bei Magenta Sport verfolgen? Dann braucht Ihr zunächst ein Abo beim Bezahlsender. Solltet Ihr bereits Telekom-Kunde sein, ist das erste Jahr Magenta Sport für Euch kostenlos.

Wie viel Ihr anschließend zahlt und welche Varianten es für Nicht-Telekom-Kunden gibt, könnt Ihr der Tabelle entnehmen. Weitere Infos erhaltet Ihr zudem auf der Homepage von Magenta Sport.

Telekom-Kunden Nicht-Telekom-Kunden Monatsabo 9,70 Euro 16,53 Euro Jahresabo 4,83 Euro 9,70 Euro

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr verfügt über kein Magenta-Sport-Abo oder seid unterwegs und habt zu wenige Datenvolumen, um das Duell im Stream zu verfolgen? Dann liefert Euch Goal einen kostenlosen LIVE-TICKER, mit dem Ihr dennoch immer auf dem Laufenden bleibt. Los gehts es bereits 20 Minuten vor Spielbeginn.

Hier kommt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER der Partie FC Bayern München II gegen MSV Duisburg.

Bild: imago images / Norbert Schmidt

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Die Bilanz

FC Bayern München II (insgesamt 2 Duelle) MSV Duisburg 0 Siege 1 1 Remis 1 4 Tore 5

Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM - FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Die Aufstellungen

FC Bayern München II: Hoffmann - Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi, Stanisic, Vita - Stiller, Zaiser, Kern - Jastremski, Scott

MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Schmidt, Gembalies, Sicker - Fleckstein, Jansen, Engin, Stoppelkamp, Ghindovean - Vermeij