Zum Auftakt des 13. Spieltags der Regionalliga Bayern kommt es am heutigen Freitag, den 9. Oktober, zum Derby: Die zweite Mannschaft des FC Bayern trifft auf die SpVgg Unterhaching. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße in München ist um 19 Uhr.
Ob das Derby heute auch im BR übertragen wird, erklärt EuchGOAL.
FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos?
Wer das Derby heute live verfolgen möchte, muss auf eine Übertragung im Free-TV im BR verzichten. Ganz ohne Live-Bilder müsst Ihr allerdings nicht auskommen: Der Streamingdienst BR24 Sport zeigt die Partie live und kostenlos im Stream.
Die Übertragung startet bereits um 18.55 Uhr und damit fünf Minuten vor dem Anpfiff. Um 19 Uhr rollt im Stadion an der Grünwalder Straße schließlich der Ball.
FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Wichtigste Infos
Begegnung
FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
13
Datum
9. Oktober 2026
Uhrzeit
19 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße (München)
Livestream
BR24 Sport
FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Die Tabelle vor dem 13. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
TSV Buchbach
12
8
3
1
25:11
14
27
2
FC Memmingen
12
7
3
2
14:7
7
24
3
VfB Eichstätt
12
6
3
3
15:15
0
21
4
TSV 1860 München
11
5
5
1
24:13
11
20
5
SpVgg Unterhaching
11
5
5
1
15:10
5
20
6
FV Illertissen
11
5
3
3
20:15
5
18
7
Wacker Burghausen
12
5
2
5
27:20
7
17
8
SpVgg Bayreuth
12
5
1
6
22:18
4
16
9
DJK Vilzing
11
4
4
3
18:18
0
16
10
Bayern München II
11
4
3
4
14:12
2
15
11
SC Eltersdorf
11
4
3
4
17:16
1
15
12
FC Augsburg II
12
4
3
5
18:26
-8
15
13
1. FC Nürnberg II
11
4
1
6
21:17
4
13
14
1. FC Schweinfurt 05
11
3
3
5
16:24
-8
12
15
TSV Schwaben Augsburg
12
3
3
6
14:23
-9
12
16
SpVgg Greuther Fürth II
11
3
2
6
15:18
-3
11
17
SpVgg Ansbach
11
3
1
7
10:25
-15
10
18
TSV Aubstadt
11
2
2
7
14:20
-6
8
19
TSV Landsberg
11
1
4
6
10:21
-11
7