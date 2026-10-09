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FC Bayern IIIMAGO / Zink
GOAL
Übersetzt von

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos?

Deutschland 4
Bayern München II - Unterhaching
Bayern München II
Unterhaching

Derbytime in der Regionalliga Bayern: Die zweite Mannschaft des FC Bayern München empfängt heute die SpVgg Unterhaching zum Auftakt des 13. Spieltags. Wo Ihr das Duell live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Zum Auftakt des 13. Spieltags der Regionalliga Bayern kommt es am heutigen Freitag, den 9. Oktober, zum Derby: Die zweite Mannschaft des FC Bayern trifft auf die SpVgg Unterhaching. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße in München ist um 19 Uhr.

Ob das Derby heute auch im BR übertragen wird, erklärt EuchGOAL.

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos?

Wer das Derby heute live verfolgen möchte, muss auf eine Übertragung im Free-TV im BR verzichten. Ganz ohne Live-Bilder müsst Ihr allerdings nicht auskommen: Der Streamingdienst BR24 Sport zeigt die Partie live und kostenlos im Stream.

Die Übertragung startet bereits um 18.55 Uhr und damit fünf Minuten vor dem Anpfiff. Um 19 Uhr rollt im Stadion an der Grünwalder Straße schließlich der Ball.

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Wichtigste Infos

Begegnung

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

13

Datum

9. Oktober 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Livestream

BR24 Sport

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Die Tabelle vor dem 13. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

TSV Buchbach

12

8

3

1

25:11

14

27

2

FC Memmingen

12

7

3

2

14:7

7

24

3

VfB Eichstätt

12

6

3

3

15:15

0

21

4

TSV 1860 München

11

5

5

1

24:13

11

20

5

SpVgg Unterhaching

11

5

5

1

15:10

5

20

6

FV Illertissen

11

5

3

3

20:15

5

18

7

Wacker Burghausen

12

5

2

5

27:20

7

17

8

SpVgg Bayreuth

12

5

1

6

22:18

4

16

9

DJK Vilzing

11

4

4

3

18:18

0

16

10

Bayern München II

11

4

3

4

14:12

2

15

11

SC Eltersdorf

11

4

3

4

17:16

1

15

12

FC Augsburg II

12

4

3

5

18:26

-8

15

13

1. FC Nürnberg II

11

4

1

6

21:17

4

13

14

1. FC Schweinfurt 05

11

3

3

5

16:24

-8

12

15

TSV Schwaben Augsburg

12

3

3

6

14:23

-9

12

16

SpVgg Greuther Fürth II

11

3

2

6

15:18

-3

11

17

SpVgg Ansbach

11

3

1

7

10:25

-15

10

18

TSV Aubstadt

11

2

2

7

14:20

-6

8

19

TSV Landsberg

11

1

4

6

10:21

-11

7

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