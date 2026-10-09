Zum Auftakt des 13. Spieltags der Regionalliga Bayern kommt es am heutigen Freitag, den 9. Oktober, zum Derby: Die zweite Mannschaft des FC Bayern trifft auf die SpVgg Unterhaching. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße in München ist um 19 Uhr.

Ob das Derby heute auch im BR übertragen wird, erklärt EuchGOAL.

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos?

Wer das Derby heute live verfolgen möchte, muss auf eine Übertragung im Free-TV im BR verzichten. Ganz ohne Live-Bilder müsst Ihr allerdings nicht auskommen: Der Streamingdienst BR24 Sport zeigt die Partie live und kostenlos im Stream.

Die Übertragung startet bereits um 18.55 Uhr und damit fünf Minuten vor dem Anpfiff. Um 19 Uhr rollt im Stadion an der Grünwalder Straße schließlich der Ball.

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FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Wichtigste Infos

Begegnung FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 13 Datum 9. Oktober 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) Livestream BR24 Sport

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV: Läuft das Derby live im BR oder bei einem anderen Sender kostenlos? Die Tabelle vor dem 13. Spieltag