FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Kramaric-Transfer wohl vom Tisch, zweites Angebot für Hudson-Odoi geplant?

Der FC Bayern plant wohl ein zweites Angebot für Callum Hudson-Odoi, ein Transfer von Andrej Kramaric ist dagegen wohl vom Tisch. Alle FCB-News.

Für den steht am Sonntag in der das Aufeinandertreffen mit auf dem Programm (18 Uhr im LIVE-TICKER). Hinter den Kulissen wird jedoch mit Hochdruck am Kader für die neue Saison gearbeitet. Kein Wunder, denn am Montag schließt das Transferfenster.

Ein Name, der seit Tagen erneut an der Säbener Straße gehandelt wird, ist Callum Hudson-Odoi. Nachdem ein erstes Angebot für den 19-Jährigen abgelehnt wurde, plant der deutsche Rekordmeister wohl, mit einer erneuten Offerte an den heranzutreten.

Zudem soll sich der FC Bayern mit Marc Roca von Barcelona auf einen Transfer verständigt haben. Lediglich letzte Details zwischen den beiden Vereinen seien noch zu klären. Eine Verpflichtung von Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim hat sich dagegen wohl zerschlagen.

Und auch einen weiteren Abgang hat der Verein am Samstag verkündet: Ersatztorhüter Sven Ulreich wechselt zum . Um einen Transfer zu ermöglichen, hat Bayern dem Zweitligisten wohl deutlich unter die Arme gegriffen.

Bericht: FC Bayern plant wohl zweites Angebot für Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi

Der FC Bayern wird nach Informationen von The Athletic ein zweites Angebot für Angreifer Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea abgeben. Der Verein aus der Premier League sei jedoch entschlossen, den 19-Jährigen zu halten und werde die erneute Offerte ablehnen.

Quelle: Getty Images

Bereits am Samstag hatten Goal und SPOX berichtet, dass Bayern mit einem ersten Angebot an Chelsea herangetreten ist. Vorschlag des deutschen Rekordmeisters war es, eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 77 Millionen Euro zu vereinbaren.

Das Transferfenster ist lediglich bis zum Montag (5. Oktober) geöffnet. Nachdem Hudson-Odoi bereits in den vergangenen Transferfenstern mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden war, hatte der Flügelspieler seinen Vertrag zuletzt bis 2024 verlängert.

HSV: Sven Ulreich wechselt vom FC Bayern nach Hamburg

Zweitligist Hamburger SV hat Torwart Sven Ulreich vom Bundesliga-Rekordmeister Bayern München verpflichtet. Das gaben die Klubs am Samstag offiziell bekannt. Der 32-Jährige unterschrieb beim HSV einen bis 2023 datierten Vertrag.

"Nach dem Abgang von Julian Pollersbeck war es klar, dass wir noch einen weiteren Torhüter ins Team dazu holen werden. Wir sind sehr froh, dass uns dies mit Sven Ulreich erfolgreich gelungen ist", freute sich HSV-Sportvorstand Jonas Boldt über die Verpflichtung des 221-fachen Bundesliga-Spielers.

Quelle: imago images / Thomas Frey

Eigentlich war Ulreich zu teuer für die Rothosen. Der kicker aber schreibt, die Bayern seien ihm entgegengekommen. So soll der Schlussmann vom FCB eine Abfindung in Millionenhöhe bekommen. Die Bild berichtet sogar davon, dass die Bayern weiterhin 80 Prozent des Gehalts übernehmen, das bei 3 bis 3,5 Mio. Euro liegen soll. Das Gesamtpaket für den HSV im ersten Jahr beläuft sich demnach mit Gehalt und Erfolgsprämie auf knapp eine Million Euro.

Ulreich fungierte beim deutschen Rekordmeister viele Jahre als Backup für Manuel Neuer, zwischenzeitlich vertrat der ehemalige Stuttgarter den verletzten Kapitän über fast eine komplette Saison (2017/18). Zuletzt waren häufiger Wechselabsichten Ulreichs zutage getreten. Der Hauptgrund: In Alexander Nübel verpflichteten die Münchner einen jungen Torhüter, der im Schatten Neuers langsam aufgebaut werden soll.

Wechsel zum FC Bayern? Hoffenheim-Trainer Hoeneß spricht über Zukunft Andrej Kramaric

Trotz der Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum Rekordmeister Bayern München rechnet Trainer Sebastian Hoeneß mit einem Verbleib des Torjägers Andrej Kramaric (29) bei der TSG Hoffenheim. "Ich gehe davon aus, dass Andrej bleibt. Ich bin zuversichtlich, dass er, auch wenn die Transferperiode geschlossen ist, noch bei uns ist", sagte Hoeneß nach dem 1:2 bei am Samstag.

Quelle: Imago Images / Laci Perenyi

Die Bild-Zeitung hatte unter der Woche berichtet, der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe mit der Agentur Kontakt aufgenommen, die den Angreifer vertritt. In der Folge soll Kramaric angeblich sogar auf einen Wechsel zum Rekordmeister gedrängt haben.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sich ein Transfer Kramarics inzwischen jedoch zerschlagen haben. Der 29-Jährige, für den Hoffenheim rund 40 Millionen Ablöse gefordert habe, sei zu teuer und daher kein Thema mehr. Das Transferfenster ist noch bis Montag geöffnet.

FC Bayern München kurz vor Verpflichtung von Marc Roca von Espanyol Barcelona

Der FC Bayern München steht kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Marc Roca von Espanyol Barcelona. Der 23-Jährige wird wohl einen langfristigen Vertrag erhalten. Wie Espanyol gegenüber Goal und SPOX bestätigte, wurde Roca am Samstag vom Training freigestellt, um letzte Details zu klären. Unterschrieben sei noch nichts, beide Klubs handeln derzeit letzte Details aus.

Quelle: Getty Images

Bayern-Trainer Hansi Flick hielt sich bei der Pressekonferenz am Samstagmittag noch bedeckt, als er auf die mögliche Verpflichtung Rocas angesprochen wurde: "Wer soll das sein (lacht)? Ich kann nichts bestätigen, aber auch nichts entkräftigen. Für mich stehen keine Transfers im Fokus, sondern das Spiel gegen Hertha BSC (Sonntag ab 18 Uhr im LIVE-TICKER, d. Red.)", sagte Flick.

Medienberichten zufolge soll Roca bei den Bayern einen Vierjahresvertrag mit Option auf eine fünfte Spielzeit unterschreiben. Die Ablöse beträgt laut der spanischen Sport 15 Millionen Euro, der kicker spricht von neun Millionen Euro plus Boni. Laut Mundo Deportivo soll der Transfer am Montag offiziell bekanntgegeben werden.

