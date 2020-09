FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge nennt seine zwei wichtigsten Transfers, Interesse an Brighton-Verteidiger? Alle Infos zum FCB heute

Karl-Heinz Rummenigge spricht über seine wichtigsten Transfers beim FC Bayern und Tariq Lamptey soll Interesse wecken. Alle News zum FCB heute.

Für den geht es heute um den nächsten Titel: Nachdem der Rekordmeister vergangene Woche den UEFA Supercup gewonnen hat, soll heute der DFL Supercup folgen. Gegner in der heimischen Allianz Arena am Mittwochabend: Der BVB.

Indes gibt es in Sachen Kaderplanung einige aktuelle Nachrichten: David Alaba soll offenbar keinesfalls diesen Sommer verkauft werden, mit Thomas Lemar und Tariq Lamptey sind zwei mögliche Neuzugänge im Gespräch.

Zudem kann sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Ex-Mittelfeldstar Xabi Alonso als künftigen Trainer des FCB vorstellen und verrät, was seine zwei wichtigsten Transfers waren.

FC Bayern München heute, alle News und Gerüchte am Mittwoch - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen.

FC Bayern München: Interesse an Tariq Lamptey von Brighton?

Der FC Bayern München hat angeblich Interesse an Rechtsverteidiger Tariq Lamptey von . Das berichtet Sport1.

Der 20-Jährige könnte beim FCB die Rolle des Backup für Benjamin Pavard einnehmen. Allerdings wollen die Münchener dem Bericht zufolge nur bis zu 15 Millionen Euro bezahlen, Brighton soll jedoch rund 25 Millionen Euro fordern.

Lamptey war im Januar aus der U23 des zu Brighton gewechselt. Dort hat der englische U20-Nationalspieler bis dato elf Premier-League-Spiele bestritten.

FCB-News - Karl-Heinz Rummenigge: Das waren meine zwei wichtigsten Transfers beim FC Bayern

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss des FC Bayern München, hat verraten, welche seine zwei wichtigsten Transfers in seiner bisherigen Zeit als FCB-Boss waren.

"Manuel Neuer und Robert Lewandowski waren die wichtigsten Transfers", sagte Rummenigge im Bild-Podcast Phrasenmäher. Torwart Neuer kam 2011 für 30 Millionen Euro vom FC Schalke, Stürmer Lewandowski 2014 ablösefrei von .

Thomas Lemar von angeblich Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern München ist offenbar am 24-jährigen Thomas Lemar von Atletico Madrid interessiert . Das berichtet die Sport Bild.

Demnach strebt der FC Bayern offenbar ein Leihgeschäft an, Atletico würde jedoch einen Verkauf präferieren. Lemars aktueller Vertrag läuft noch bis 2023.

Beim FC Bayern würde er den Franzosen-Block erhöhen. Aktuell stehen mit Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Tanguy Kouassi und Michael Cuisance bereits sechs Landsmänner Lemars im Kader.

Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge kann sich Xabi Alonso als künftigen FCB-Trainer vorstellen

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist überzeugt, dass der frühere Mittelfeldspieler Xabi Alonso eines Tages Trainer des FC Bayern München werden könnte .

"Xabi Alonso hat diese Empathie, die du brauchst. Speziell bei der heutigen Spielergeneration, um mit ihnen so einen roten Faden zu spinnen", sagte Rummenigge im Bild-Podcast Phrasenmäher und fügte an: "Ich glaube, dass er mal ein Trainer sein wird, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft möglicherweise von Interesse sein kann."

Bayern München vs. BVB: Den Supercup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Mittwochabend, Supercup: Der FC Bayern München emfpängt den BVB (Borussia Dortmund) zum Top-Spiel! Los geht's heute um 20.30 Uhr. Ort des Geschehens ist die Allianz Arena in der bayerischen Landeshauptstadt.

Wo kann man Bayern gegen BVB heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung des DFL Supercup erhaltet Ihr in diesem Artikel .

FC Bayern: Bosse beschließen offenbar Verkaufsverbot für David Alaba

Der Vorstand des FC Bayern München hat nach Informationen der Bild ein Verkaufsverbot für David Alaba (28) beschlossen . Der Österreicher soll mindestens bis zum Ablauf seines aktuell bis 2021 gültigen Vertrags beim deutschen Rekordmeister bleiben.

Dem Bericht zufolge spiele es keine Rolle, welche Vereine bei den Bayern wegen Alaba anklopfen würden. Auch die Höhe möglicher Angebote könne nichts am Beschluss der Bayern-Bosse ändern: Alaba bleibt.

Der Abwehr-Chef der Münchner ist für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick unverzichtbar. Trotz einiger Wackler in den ersten Pflichtspielen der neuen Saison gilt Alaba als unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger im Abwehrzentrum des Quadrupel-Siegers.

FC Bayern München ohne Leroy Sane im Supercup gegen den BVB

Der Top-Zugang ist verletzt: Rekordmeister Bayern München muss im Supercup gegen Borussia Dortmund am Mittwoch ( 20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) und mindestens am kommenden -Wochenende auf Leroy Sane (24) verzichten. Der Nationalspieler fällt laut Trainer Hansi Flick wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie aus.

"Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist", sagte Flick über den von Manchester City verpflichteten Offensivspieler am Dienstag . Fraglich ist zudem ein Einsatz von Verteidiger David Alaba (28/muskuläre Probleme).

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Borussia Dortmund (BVB)

Es geht um den ersten deutschen Titel in der noch jungen Saison - den Supercup. Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB live in TV und STREAM?

