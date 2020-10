Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Bayern München und Hertha komplettieren den Spieltag zur späten Anstoßzeit am Sonntagabend. Goal erklärt, wo das Spiel im TV und STREAM zu sehen ist.

Nach den Feierlichkeiten im Supercup steht für Bayern München wieder der Alltag an: Am Sonntagabend empfängt der Rekordmeister zum 3. Spieltag der . Anstoß in der Allianz Arena ist um 18 Uhr.

Vier Tage nach dem Triumph im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:2) und eine Woche nach der Niederlage gegen Hoffenheim (1:4) wollen die Bayern in der Bundesliga wieder ins Alltagsgeschäft zurückkehren.

Doch auch die Berliner suchen nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (1:3) wieder die Erfolgsspur. Derzeit steht das Team von Trainer Bruno Labbadia mit drei Punkten auf Platz neun.

Ihr wollt wissen, wo Bayern gegen Hertha live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird? Dann seid Ihr in diesem Artikel von Goal genau richtig. Hier erfahrt Ihr alle Details zur Übertragung.

vs. Hertha BSC: Die Begegnung in der Übersicht

Duell FC Bayern München - Hertha BSC Datum Sonntag, 4. Oktober 2020 | 18 Uhr Ort Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV?

In München dürfen aufgrund der hohen Infektionszahlen noch keine Fans ins Stadion. Wer Bayern gegen Hertha live sehen möchte, ist also auf die Übertragung im Fernsehen angewiesen. Doch wo müssen Fans einschalten?

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV

Der exklusive Anbieter der Übertagung ist der Pay-TV-Sender Sky. Hier läuft Bayern gegen Hertha live und in voller Länge. Im Free-TV ist das Duell hingegen nicht zu sehen. Ab 17.30 Uhr könnt Ihr stattdessen auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) einschalten.

Wer keinen Vorbericht und kein Interview vom Spielfeldrand verpassen möchte, sollte also schon eine halbe Stunde vor Anpfiff zuschauen. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Jonas Friedrich.

Um die Sender von Sky entschlüsseln zu können, ist jedoch ein Abonnement mit dem Bundesligapaket erforderlich. Zu welchen Konditionen das derzeit erhältlich ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Bayern München gegen Hertha BSC live bei Sky - die Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Vorberichte: Ab 17.30 Uhr

Ab 17.30 Uhr Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Bild: Imago Images / Poolfoto

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM? So empfangt Ihr die Bundesliga im Netz

Sky ist der exklusive Anbieter im Fernsehen, wenn es um die Live-Übertragung geht. Im Internet stellt es sich genauso dar, Bayern gegen Hertha läuft im LIVE-STREAM ausschließlich bei Sky Go und Sky Ticket.

Bayern München gegen Hertha BSC im LIVE-STREAM empfangen - so klappt's

Sky bietet mit Sky Go und Sky Ticket gleich zwei Varianten an, um das Duell am Sonntagabend streamen zu können. Während Sky Go für alle TV-Abonnenten kostenlos ist, bietet Sky Ticket eine Alternative, mit der man kein Fernseh-Abo abschließen muss.

Die Übertragung bei beiden Plattformen ist dieselbe wie im TV. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 17.30 Uhr reinklicken und die Vorberichte verfolgen. Pünktlich um 18 Uhr wird live aus der Allianz Arena gesendet.

Die Login-Details für Sky Go bekommen alle TV-Abonnenten von Sky bei Vertragsabschluss ausgehändigt. Solltet Ihr bereits ein Abo besitzen, könnt Ihr die Sky-Go-App kostenlos im Google Play-Store oder im App-Store herunterladen.

Wer noch keinen Vertrag mit Sky besitzt, ist bei Sky Ticket richtig aufgehoben. Hier könnt Ihr Euch noch spontan und rechtzeitig vor Spielbeginn ein Streaming-Abo besorgen. Derzeit gibt es das Abo ab 19,99 Euro monatlich - hier findet Ihr alle Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live? Die Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr wollt kein Abo abschließen, um Bayern gegen Hertha verfolgen zu können? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier gibt's einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus München im Minutentakt schildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand, mit denen sich der TICKER auch als Ergänzung zum TV-Bild eignet. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Bayern München vs. Hertha BSC?

Die Streaming-Plattform DAZN hat sich ebenfalls ein großes Rechtepaket an der Bundesliga gesichert und zeigt die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Die besten Szenen von Bayern gegen Hertha seht Ihr dort ab 20.30 Uhr.

Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo besitzen, könnt Ihr die Highlights sogar kostenlos schauen. Alle Neukunden bekommen den ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich geschenkt. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig.

FC Bayern München vs. Hertha BSC live sehen: Die Bundesliga-Übertragung im Überblick