FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Wohl zu teuer! FCB nimmt offenbar Abstand von Mittelfeldspieler

Der FC Bayern hat offenbar aufgrund finanzieller Forderungen Abstand vom Transfers eines neuen Mittelfeldspielers genommen. Alle News und Gerüchte.

Der hat am Donnerstag eine Menge Trophäen abgeräumt. Robert Lewandowski wurde zu Europas Spieler des Jahres gekürt und gleichzeitig zum besten Angreifer des vergangenen Jahres gewählt. Außerdem erhielt Hansi Flick den Preis zum UEFA Trainer des Jahres. Manuel Neuer bekam den Award für den besten Torhüter und Joshua Kimmich den für den besten Abwehrspieler.

Nebenbei wird beim deutschen Rekordmeister hinter den Kulissen der Kader für die neue Saison geplant. Dabei ist Thomas Lemar von offenbar kein Thema mehr - aus einem bestimmten Grund.

FC Bayern München heute, alle News und Gerüchte am Freitag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen.

Die Bayern-News der letzten Tage:

Zu teuer: Der FC Bayern nimmt offenbar Abstand von Lemar-Verpflichtung

Mittelfeldspieler Thomas Lemar (24) ist wohl beim FC Bayern München kein Thema mehr. Wie die Bild berichtet, sollen dem Triple-Sieger die finanziellen Dimensionen eines möglichen Transfers des Franzosen von Atletico Madrid zu groß sein.

Wie das Blatt weiter berichtet, wollen die Spanier wohl eine Leihgebühr in der Höhe von zehn Millionen Euro, zudem soll das Gehalt von Lemar vom aufnehmenden Klub (rund sieben Millionen Euro im Jahr) gezahlt werden.

Auch RB Leipzig, das ebenfalls an den Diensten Lemars interessiert gewesen sein soll, steigt demzufolge aus dem Rennen aus.

FC Bayern: Wechsel von Michael Cuisance zu offenbar geplatzt

Mittelfeldspieler Michael Cuisance vom FC Bayern München wird offenbar doch nicht zum englischen Erstligisten Leeds United wechseln. Das berichtet Sky am Donnerstagabend.

Demnach hätten sich die Parteien wider Erwarten nicht auf einen Deal einigen können. Zuletzt galt ein Transfer des Franzosen zum Aufsteiger als Fix, im Raum stand eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

Leeds United: FC Bayern wollte wohl Rückkaufoption bei Michael Cuisance

Laut The Athletic sei der 21-Jährige am Mittwoch in eingetroffen, um den Wechsel abzuschließen. Allerdings habe er den Medizincheck bestanden nicht bestanden und sei daraufhin wieder zurück nach München gereist.

L'Equipe zufolge sei eine Verletzung bei Cuisance festgestellt worden, die Leeds-Trainer Marcelo Bielsa dazu veranlasst habe, den Deal platzen zu lassen. "El Loco" soll auf sofortige Hilfe bestanden haben - diese konnte ihm der Wunschspieler offensichtlich nicht garantieren.

FC Bayern München in der Gruppenphase der : Das sind die Gegner

Die Auslosung zur Champions League am Donnerstag hat ergeben, dass der Titelverteidiger FC Bayern München in Gruppe A an den Start gehen wird.

In dieser warten drei Gegner, gegen die Lewandowski, Gnabry und Co. je zwei Mal antreten müssen.

Gruppe A FC Bayern München Atletico Madrid

Und Lokomotive Moskau rundet unsere Gruppe ab! #UCLDraw pic.twitter.com/BUEOpj9qo9 — FC Bayern München (@FCBayern) October 1, 2020

FC Bayern: Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres

Starstürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist von der UEFA zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. Der polnische Nationalspieler wurde am Donnerstagnachmittag während der Auslosung zur Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison in Genf ausgezeichnet.

Der Toptorjäger entschied die Wahl sehr deutlich mit 477 Stimmen vor Kevin De Bruyne von (90) und seinem Münchner Teamkollegen Manuel Neuer (66) für sich.

Robert Lewandowski gewann mit dem FC Bayern fünf Titel

"Das ist überragend. Ich möchte ich bei meinen Mitspielern und Trainern bedanken. Vielen Dank auch an meine Familie", sagte Lewandowski, nachdem er die Trophäe von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin überreicht bekommen hatte. "Als ich jung war, habe ich geträumt, bei einem großen Verein zu spielen. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin stolz und glücklich."

UEFA-Auszeichnung: Hansi Flick vom FC Bayern ist Trainer des Jahres

Hansi Flick schlägt Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann: Der Triple-Coach von Bayern München ist von der UEFA in Genf als Europas Trainer des Jahres geehrt worden.

Flick (55) setzte sich bei der Endabstimmung vor dem Vorjahressieger Klopp durch, der den in der abgelaufenen Saison erstmals seit 30 Jahren wieder zur englischen Meisterschaft geführt hatte.

VIDEO-Highlights des Supercup: Kimmich lässt Bayern kurios jubeln

FC Bayern München: Wechsel war für Lucas Hernandez "kein Thema"

Abwehrspieler Lucas Hernandez hat sich nach eigenen Angaben nicht konkret mit einem Abgang vom FC Bayern München beschäftigt. Der Rekordeinkauf des deutschen Rekordmeisters erlebte eine durchwachsene erste Spielzeit in und stand mehrfach im Zentrum von Wechselspekulationen. Dem Fußballmagazin Onze Mondial aber sagte er: "Ich hatte niemals vor, Bayern zu verlassen. Sie haben mir Vertrauen geschenkt, als sie meine riesige Ablöse gezahlt und mir einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben haben."

"Ich möchte ihnen dieses Vertrauen auf dem Spielfeld zurückgeben, und ich werde versuchen, meinen Vertrag zu erfüllen", so Hernandez weiter. D er 24 Jahre alte Abwehrspieler war im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Säbener Straße gewechselt. Dort behinderten ihn mehrfach Verletzungen und er musste sich in der vergangenen Spielzeit meist mit der Rolle des Edelreservisten zufrieden geben .

