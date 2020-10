FC Chelsea lehnt Angebot vom FC Bayern München für Callum Hudson-Odoi ab

Callum Hudson-Odoi könnte in diesem Transferfenster noch zum FC Bayern München wechseln. Chelsea lehnte nun ein Angebot für den Engländer ab.

Der FC Bayern arbeitet daran, Flügelspieler Callum Hudson-Odoi vom auszuleihen. Das bestätigten die Blues am Freitag auf Nachfrage von Goal und SPOX. In den Deal will der deutsche Rekordmeister zudem für Sommer 2021 eine Kaufoption integrieren, doch ein erstes Angebot aus München wurde nun abgelehnt.

Vorschlag des deutschen Rekordmeisters war es, eine Kaufoption in Höhe von über 77 Millionen Euro zu vereinbaren, doch die Blues lehnten ab. Das Transferfenster ist noch bis zum Montag (5. Oktober) geöffnet. Und die Blues könnten die Abwerbeversuche des FCB jederzeit abblocken, denn Hudson-Odois Vertrag in London läuft noch bis 2024.

Chance für FC Bayern? Callum Hudson-Odoi mit Situation bei Chelsea nicht zufrieden

Der aktuelle englische U21-Nationalspieler ist mit seiner derzeitigen Situation bei Chelsea nicht ganz zufrieden. Nach den hochkarätigen Neuverpflichtungen für die Offensive (Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech) sind Hudson-Odois Chancen auf regelmäßige Einsätze weiter gesunken, ohnehin hatte er bis zum Samstag (4:0 gegen ) seit dem Restart im Juni keinen einzigen Startelfeinsatz in der Premier League.

Bild: Imago Images / PRiME Media Images

Chelsea-Trainer Frank Lampard plant allerdings weiterhin mit Hudson-Odoi. "Ich denke, Callum hat heute vor allem in der zweiten Halbzeit seine Fähigkeiten und vor allem seine Schnelligkeit gezeigt", resümierte der Chefanweiser nach dem Spiel am 4. Spieltag am Samstag. "Er ist absolut Teil unserer Planungen."

Dennoch gebe es aktuell keine definitive Entscheidung über seine Zukunft, ergänzte Lampard. "Wir werden es am Montag erfahren. Callum ist unser Spieler, seine Wünsche werden in Betracht gezogen, aber es muss auch alles immer für den Klub passen."