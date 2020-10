FC Bayern: Transfer von Andrej Kramaric angeblich kein Thema mehr

Der FC Bayern München sucht weiterhin nach Verstärkungen. Ein Transfer von Hoffenheims Andrej Kramaric soll angeblich kein Thema mehr sein.

Andrej Kramaric wird angeblich nicht zum wechseln. Wie die Bild erfahren haben will, sei der 29-Jährige zu teuer und daher kein Thema mehr.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit der Agentur, die Kramaric vertritt, Kontakt aufgenommen habe. In der Folge soll Kramaric angeblich sogar auf einen Wechsel zum Rekordmeister gedrängt haben.

Die Bild hatte zuvor berichtet, dass die TSG Hoffenheim rund 40 Millionen Euro Ablöse für den Torjäger gefordert habe, der in den ersten drei Bundesligaspielen sechs Treffer erzielte, zwei davon am vergangenen Wochenende gegen die Bayern.

Hoffenheim-Trainer: Kramaric der "absolute Unterschiedsspieler"

"Ich kann nur sagen, dass Andrej in dieser Woche sehr fokussiert war. Dieses Thema ist hier nicht so präsent wie in den Medien", sagte TSG-Coach Sebastian Hoeneß und hob dabei den enormen Wert des kroatischen Vizeweltmeisters für die Kraichgauer hervor. Der Trainer beschrieb Kramaric als "absoluten Unterschiedsspieler", der auf dem Weg sei, in Hoffenheim "Legendenstatus einzunehmen".

Kramaric ist zwar vielseitig und kann auch auf den Flügeln und hinter der Spitze spielen, seine großen Stärken hat er aber dort, wo die Bayern aktuell wegen Robert Lewandowski und Thomas Müller eher weniger Bedarf haben. Daher suchen die Bayern vor allem eine Alternative für die Flügel.