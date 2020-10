FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Chelsea bestätigt Gespräche wegen Hudson-Odoi, UEFA gibt CL-Spielplan bekannt

Bayern arbeitet an einer Leihe von Chelseas Hudson-Odoi und startet mit einem Heimspiel gegen Atletico in die neue CL-Saison. Alle News am Samstag.

Beim gab es in den letzten Tagen einige individuelle Auszeichnungen zu bejubeln. Unter anderem wurde Robert Lewandowski zu Europas Spieler des Jahres gekürt und Hansi Flick erhielt den Preis zum UEFA Trainer des Jahres.

Doch auch in Sachen Kaderplanungen sorgt der deutsche Rekordmeister für Schlagzeilen: Nach Informationen von Goal und SPOX befindet sich Bayern in Gesprächen mit Chelsea über eine Leihe von Callum Hudson-Odoi und Sven Ulreich wird den Verein wohl in Richtung des verlassen.

Seit Freitagabend sind außerdem die Ansetzungen für die Gruppenphase der bekannt. Wie die UEFA mitteilte, startet Bayern mit einem Heimspiel gegen in die Mission Titelverteidigung.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Samstag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern will Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi inklusive Kaufplicht ausleihen

Der FC Bayern München arbeitet daran, Flügelspieler Callum Hudson-Odoi vom auszuleihen. Das bestätigten die Blues am Freitag auf Nachfrage von Goal und SPOX . In den Deal will der deutsche Rekordmeister zudem für Sommer 2021 eine Kaufpflicht integrieren.

Die Münchener hoffen also weiterhin, sich bis zur Schließung des Transferfensters am kommenden Montag (5. Oktober) noch die Dienste des 19-jährigen Engländers zu sichern, den sie inzwischen seit mehr als eineinhalb Jahren im Visier haben. Allerdings sind die Gespräche zwischen den beiden Klubs noch nicht weit fortgeschritten, eine Einigung längst nicht in Sicht. Und die Blues könnten die Abwerbeversuche des FCB jederzeit abblocken, zumal Hudson-Odoi in London noch einen langfristigen Vertrag bis 2024 besitzt.

Der aktuelle englische U21-Nationalspieler ist mit seiner derzeitigen Situation bei Chelsea jedenfalls nicht ganz zufrieden. Nach den hochkarätigen Neuverpflichtungen für die Offensive (Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech) sind Hudson-Odois Chancen auf regelmäßige Einsätze weiter gesunken, ohnehin hatte er seit dem Restart im Juni noch keinen einzigen Startelfeinsatz in der Premier League.

Trainer Frank Lampard schließt eine Leihe von Hudson-Odoi sowie den beiden weiteren Wechselkandidaten Ruben Loftus-Cheek und Fikayo Tomori zumindest nicht aus: "Bei jedem Spieler, bei dem über eine Leihe diskutiert wird, muss man schauen, was das Beste für den Spieler, aber auch für den Klub ist. Bei allen drei Spielern würde ich das in Betracht ziehen. Aber ich kann Ihnen momentan noch keine Antwort geben", sagte Lampard auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen (Samstag, 13.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Champions League: Titelverteidiger FC Bayern startet zu Hause gegen Atletico Madrid

Champions-League-Sieger FC Bayern München startet am 21. Oktober mit einem Heimspiel gegen Atletico Madrid in seine Mission Titelverteidigung. Das teilte die UEFA am Freitagabend mit.

Vizemeister und nehmen einen Tag zuvor als erste deutsche Teams ihre ersten Aufgaben in der Königsklasse in Angriff. Der BVB tritt bei an, Leipzig empfängt Istanbul . gastiert am 21. Oktober bei .

Die Gruppenphase der Champions League soll nach den Planungen der Europäischen Fußball-Union am 9. Dezember enden, das Finale soll am 29. Mai in Istanbul angepfiffen werden.

In diesem Jahr hatte sich Bayern München wegen der Corona-Pandemie in einem Finalturnier in Lissabon durchsetzen müssen.

FC Bayern - Alphonso Davies über Robert Lewandowski: "Traurig, dass der Ballon d'Or abgesagt wurde"

Shootingstar Alphonso Davies vom FC Bayern hätte seinem Mannschaftskameraden Robert Lewandowski den Weltfußballer-Titel gegönnt. Der Kanadier ist traurig, dass Lewy der prestigeträchtige Ballon d'Or verwehrt bleibt.

"Lewandowski ist ein Spieler, der Spaß am Tore schießen hat", sagte Davies im Gespräch mit bundesliga.de . Er ergänzte: "Was uns alle sehr enttäuscht, ist die Tatsache, dass er nicht den Ballon d'Or gewinnen kann, weil die Wahl abgesagt wurde."

Davies schwärmte mit Blick auf den 32 Jahre alten Goalgetter weiter: "Das war einfach sein Jahr, er hat alles gewonnen, was es auf Klubebene zu gewinnen gibt. Er war der beste Torschütze und Spieler."

Lewandowski wurde am Donnerstagabend im Rahmen der Champions-League-Auslosung von der UEFA als bester Spieler Europas ausgezeichnet. Auch auf den Ballon d'Or wurden dem beste Chancen eingeräumt.

Aufgrund der Coronakrise wird der Award allerdings in diesem Jahr nicht vergeben. Im vergangen Jahr hatte Lionel Messi die goldene Kugel zum sechsten Mal gewonnen.

FC Bayern München: Alexander Nübel bleibt - Sven Ulreich wechselt zum HSV

Alexander Nübel (24) bleibt dem FC Bayern nach Informationen von Goal und SPOX erhalten. Dafür verlässt Sven Ulreich (32) den deutschen Rekordmeister.

Ulreich zieht es in den Norden zum Hamburger SV. Nach Angaben von Transfermarkt und Bild erhält er bei dem Zweitligisten einen Vertrag bis 2022, als Ablöse werden knapp zwei Millionen Euro fällig. "Ja, wir streben das an, aber die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen", bestätigte HSV-Trainer Daniel Thioune den bevorstehenden Deal am Freitag.

Der Schlussmann war in den vergangenen Wochen häufiger als Nachfolger für den zu abgewanderten Julian Pollersbeck (26) beim HSV gehandelt worden, der Transfer gestaltete sich jedoch aus finanzieller Sicht als kompliziert. Der Rekordmeister soll den Hanseaten nun großzügig entgegengekommen sein. Sport1 berichtet, dass der FCB noch bis 2021 einen Teil des Gehalts von Ulreich (zirka drei Millionen Euro) übernehme.

Für Nübel ist damit ein Wechsel auf Leihbasis vom Tisch, er geht als Nummer zwei hinter Manuel Neuer (34) in die Saison. Bayern-Trainer Hansi Flick wollte sich mit Ulreich im Kader diesbezüglich zuletzt nicht festlegen, was die Nübel-Seite irritierte und einen Last-Minute-Abgang in Erwägung ziehen ließ. Neben einigen -Klubs zeigten mehrere ausländische Vereine Interesse an dem ehemaligen Schalker.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die treibende Kraft hinter dem Nübel-Transfer, glättete jedoch die Wogen und setzte sich dem Vernehmen nach für einen Wechsel von Ulreich ein.

FC Bayern München: Mögliche Zu- und Abgänge beim deutschen Rekordmeister

Keine Leihe: Alexander Nübel bleibt dem FC Bayern nach Informationen von Goal und SPOX erhalten. Welche Spieler beim Rekordmeister könnten bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober noch gehen - und welche kommen? Eine Übersicht.

