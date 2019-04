FC Bayern München - 1. FC Heidenheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die DFB-Pokal-Übertragung

Der FC Bayern hat mit Heidenheim ein vermeintlich leichtes Los gezogen. Goal sagt Euch, wo Ihr den DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM seht.

David gegen Goliath, 1. gegen 2. , Bayern München gegen den . An diesem Mittwoch kommt es im Viertelfinale des DFB-Pokals zum Duell der Gegensätze. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Der deutsche Rekordmeister darf das Duell gegen den Zweitligisten mit gutem Recht als Losglück bezeichnen, schließlich wären auch , oder Schalke 04 mögliche Gegner gewesen. Im Heimspiel ist die Mannschaft von Niko Kovac der haushohe Favorit, hat aber gleichzeitig auch den Druck des Erfolges. Schließlich wäre ein Ausscheiden eine Katastrophe für den FC Bayern, der in diesem Jahr unbedingt das Double holen will. Im Achtelfinale des Wettbewerbs rangen die Münchner Hertha BSC in der Verlängerung mit 3:2 nieder.

Die Gäste aus Heidenheim spielen eine gute Zweitliga-Saison und haben mit dem Abstieg deswegen rein gar nichts zu tun. Stattdessen ist die Mannschaft von Kult-Trainer Frank Schmidt sogar noch in Schlagdistanz zum oberen Relegationsplatz. Das Team um FCH-Legende Marc Schnatterer schaffte in der Vorrunde den großen Coup, als die Männer von der Brenz Bayer Leverkusen mit 2:1 in die Knie zwangen.

vs. 1. FC Heidenheim im -Viertelfinale: Goal sagt Euch, wo der Pokalschlager heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem liefern wir Infos zum LIVE-TICKER und den Aufstellungen.

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim: Das Duell heute im Überblick

Duell FC Bayern München - 1. FC Heidenheim Datum 3. April 2019 | 18.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.000 Plätze

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim heute live im TV sehen - funktioniert das?

Das Pokalduell zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Heidenheim wird heute Abend nicht live im deutschen Fernsehen übertragen. Hintergrund ist die komplizierte Rechtelage im Fußballgeschäft, bei der der DFB-Pokal im Free-TV nicht regelmäßig gezeigt wird.

Am Mittwoch, den 3. April 2019, wird nur eine der beiden angesetzten Partien in voller Länge gezeigt, das ist aber das Duell zwischen Schalke 04 und Werder Bremen. Dieses wird um 20.45 Uhr angepfiffen und ist per Vorberichterstattung schon ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. (Link)

Bayern München - Heidenheim dagegen ist nicht live im Free-TV zu sehen, sondern wird nur vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Dort gibt es die Partie allerdings live und in voller Länge zu sehen.

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim live im TV bei Sky

Der deutsche Rekordmeister will in das Halbfinale des Pokalwettbewerbs. Um 18 Uhr beginnen im Pay-TV-Sender Sky die Vorberichte bei Sky Sport 1 HD. Kai Dittmann übernimmt dann ab 18.30 Uhr, wenn der Ball ins Rollen gebracht wird.

Um das Spiel sehen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abonnement beim Unterföhringer Sender abschließen. Dieses könnt Ihr via zahlreicher unterschiedlicher Pakete tun. Genauere Informationen dazu findet man auf der Homepage.

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Ihr wisst nun, dass es für Euch nur die Option gibt, die Bayern heute live im TV bei Sky zu sehen. Im Free-TV läuft das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim dagegen nicht. Alternativ könnt Ihr das DFB-Pokal-Viertelfinale auch via LIVE-STREAM sehen.

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Da Sky die Rechte an allen Spielen des deutschen Pokalwettbewerbs hält, ist es nur allzu logisch, dass die Partie zwischen Bayern München und Heidenheim auch im LIVE-STREAM von Sky zu sehen ist. Das geht beim Online-Portal Sky Go.

Dabei gibt es die TV-Übertragung ebenso live im Stream. Zugang erhaltet Ihr dabei, wenn Ihr den Code online eingebt, den jeder Kunde des Pay-TV-Senders erhalten hat.

Ob man das Spiel dann via Desktop oder mit einem anderen mobilen Gerät anschaut, ist jedem selbst überlassen. Uhrzeit, Start und alle Kommentatoren sind genau die gleichen wie bei der TV-Übertragung.

Eine weitere Option, die vom Pay-TV-Sender Sky bereitgestellt wird, ist der LIVE-STREAM bei Sky Ticket. Dort könnt Ihr das Spiel Bayern - Heidenheim heute ebenfalls live im Stream sehen und spart Euch dabei ganz nebenbei ein Langzeit-Abonnement. Hier gibt's alle Infos zu Sky Ticket!

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim heute live im Stream bei DAZN?

DAZN ist kein Faktor, wenn es um den DFB-Pokal geht. Das Spiel der Bayern gegen den Zweitligisten Heidenheim wird nämlich heute nicht live im Stream von DAZN gezeigt, weil der Ismaninger Sender keine Rechte an der Pokalpartie hält.

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim heute live im Stream der ARD?

Auch in der Online-Mediathek der ARD wird das Duell des FCB und des 1. FCH heute nicht übertragen. Stattdessen läuft die Pokalpartie Schalke vs. Bremen ab 20.15 Uhr dort.

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha - Goretzka, Thiago - Müller, James, Ribery - Gnabry

Bank: Früchtl – Martinez, Lewandowski, Boateng, Coman, Mai, Sanches

Drei Änderungen beim FC Bayern im Vergleich zum 1:1 in der Liga in Freiburg: Süle, Ribery und Gnabry beginnen statt Boateng, Coman und Lewandowski (alle Bank).

Nicht im Kader stehen heute Manuel Neuer und David Alaba, die beide weiter ihr Aufbautraining fortsetzen.

Robert Lewandowski steht erstmals seit Ende September (5. BL-Spieltag beim 1:1 gegen Augsburg) in einem Pflichtspiel nicht in der Startelf des FCB.

Mit dieser Aufstellung geht Heidenheim in die Partie:

Müller - Busch, Mainka, Theuerkauf, Beermann - Andrich, Dorsch, Griesbeck, Schnatterer - Glatzel, Dovedan

Bei Heidenheim gibt es im Vergleich zum 0:0 in der Liga in Magdeburg zwei Änderungen: Griesbeck und Andrich beginnen statt Feick und Thiel.

Frank Schmidt schickt folgende Startelf ins Rennen gegen den @FCBayern!#FCBFCH pic.twitter.com/T87qMNrf4L — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) 3. April 2019

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim im LIVE-TICKER verfolgen

Zwar läuft der DFB-Pokal und auch das Spiel Bayern München - 1. FC Heidenheim live im TV und im LIVE-STREAM, das heißt jedoch noch lange nicht, dass Ihr es Euch auch anschauen müsst.

Denn wenn Ihr Euch gerne durchlesen würde, wie sich der Zweitligist Heidenheim beim großen FC Bayern schlägt, dann kommt Ihr mit einem Service von Goal voll auf Eure Kosten.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung.

Unser zuständiger Kollege klinkt sich gegen 17.45 Uhr ein und versorgt Euch mit allen notwendigen Fakten und den personellen Maßnahmen. Mit Anpfiff dürft Ihr Euch auf eine exakte und detaillierte Schilderung freuen. Der Service ist selbstverständlich kostenlos für Euch.

