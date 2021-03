FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wohl mit Angebot für Koulibaly, BVB ohne Trio im Topspiel

Der FC Bayern hat angeblich ein erstes Angebot für Kalidou Koulibaly abgegeben, heute Abend steht das Topspiel gegen den BVB an. Alle FCB-News.

FC Bayern, Transfers: Erstes FCB-Angebot für Kalidou Koulibaly?

Der FC Bayern München hat angeblich ein erstes Angebot für Napolis Innenverteidiger Kalidou Koulibaly abgegeben. Das berichtet die in Neapel ansässige Zeitung Il Mattino.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister 45 Millionen Euro für den 29-jährigen Senegalesen bieten. Napoli sei zudem durchaus bereit, Koulibaly im kommenden Sommer ziehen zu lassen.

Neben den Bayern sind dem Vernehmen nach vor allem englische Topklubs wie Manchester United und Liverpool an dem 43-fachen Nationalspieler interessiert.

FC Bayern München vs. BVB: Wer zeigt das Topspiel heute live im TV und STREAM?

Topspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt den BVB (Borussia Dortmund)! Anstoß in der Allianz Arena in München ist am Samstag um 18.30 Uhr.

FC Bayern - Matthäus: Löw-Aussage über Müller kommt "ein bisschen spät"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hätte sich ein früheres Einlenken von Bundestrainer Joachim Löw in der Debatte um das ausgebootete Rio-Weltmeister-Trio um Thomas Müller gewünscht. "Die Aussage kommt ein bisschen spät. Man weiß ja schon länger, dass man durch Corona schon ein Jahr verloren hat. Und der Umbruch hat einfach nicht funktioniert", sagte Matthäus den Zeitungen der Funke Mediengruppe .

Im DFB-Kader sieht Matthäus "auch gute Spieler", in der Abwehr jedoch das Problem: "Ich halte viel von Antonio Rüdiger. Matthias Ginter und Niklas Süle machen ihren Job befriedigend, aber längst nicht auf dem Niveau wie Mats Hummels oder Jerome Boateng zu ihrer besten Zeit."

Löw und die Nationalmannschaft starten Ende März mit den WM-Qualifikationsspielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien ins EM-Jahr.

FC Bayern, Transfers: Bielefeld-Keeper Ortega angeblich ein Thema

Der FC Bayern München beschäftigt sich laut Sport1 mit einer Verpflichtung von Torhüter Stefan Ortega (28) von Bundesliga-Konkurrent Arminia Bielefeld, sollte Ersatzkeeper Alexander Nübel den Klub im Sommer verlassen.

Ortega, der in der Vergangenheit schon bei FCB-Stadtrivale 1860 München spielte, steht beim Bundesliga-Aufsteiger noch bis 2022 unter Vertrag, scheint aber einem Wechsel zum Rekordmeister gegenüber nicht gänzlich abgeneigt zu sein.

"Für mich wird die Spielpraxis am wichtigsten bleiben, denn ich habe viel zu viel Lust am Spielen. Aber klar ist auch, dass der FC Bayern eine andere Kragenweite ist. Dort erlebt man Sachen, die man im Normalfall woanders nicht erlebt", sagte er kürzlich in einem Interview.

FC Bayern vs. BVB: Dortmund reist ohne Sancho, Guerreiro und Reyna an

Borussia Dortmund muss im Topspiel der Bundesliga bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) auf einige Schlüsselspieler verzichten. Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der zuletzt formstarke Jadon Sancho und auch dessen Offensivkollege Gio Reyna traten die Reise zum Auswärtsspiel nicht an.

Das teilte der BVB am Freitag via Twitter mit. Mit Blick auf Guerreiro und Sancho hatte Trainer Edin Terzic bis zuletzt auf einen Einsatz gehofft.

Beide waren im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (1:0) verletzt ausgewechselt worden. Guerreiro klagte über Wadenprobleme, Siegtorschütze Sancho über Schmerzen im Oberschenkel.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB