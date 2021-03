FC Bayern München, News und Gerüchte: Hainer macht Fans bei Haaland Hoffnung, Douglas Costa im Lauftraining

Präsident Herbert Hainer lässt mit Aussagen zu Erling Haaland aufhorchen, Douglas Costa ist im Training.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Bayern-Präsident Hainer: Haaland-Transfer? "Können immer Spieler holen"

Bayern-Präsident Herbert Hainer stärkte im Interview mit Sport1 das Profil der Bayern als Käuferklub. Angesprochen auf die Ausstiegsklausel von BVB-Stürmerstar Erling Haaland, die ab 2022 bei 75 Millionen Euro liegt, stellte er klar:

"Wir sind ein wirtschaftlich sehr starker und gesunder Verein. Obwohl auch wir massiv unter der Pandemie leiden, können wir immer Spieler holen, wenn wir von ihnen überzeugt sind", sagte er.

FC Bayern München: Douglas Costa wieder im Lauftraining

Mittelfeldspieler Douglas Costa von Rekordmeister Bayern München hat nach seinem Haarriss im rechten Mittelfußknochen wieder das Lauftraining aufgenommen. Der 30-Jährige absolvierte am Donnerstagvormittag erstmals wieder eine Einheit.

Costa hatte sich die Verletzung Mitte Februar im Training zugezogen, wie lange der Brasilianer noch fehlen wird, ist offen.

DFB: Darum darf Bayerns Jamal Musiala nicht bei der U21-EM spielen

Im März steht die EM der U21-Nationalteams in Ungarn und Slowenien an. Jamal Musiala vom FC Bayern München wird dabei nicht für die deutsche Mannschaft auflaufen können .

Musiala hatte sich in der vergangenen Woche für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft entschieden. Der Youngster hätte auch für die englische Auswahl auflaufen können.

Hoeneß will Müller nach Karriere bei Bayern halten: "Grandioser Botschafter"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Thomas Müller beim deutschen Rekordmeister in den Adelsstand erhoben.

Der 31-Jährige sei "ein Traum. Thomas hat einen unvorstellbaren Charakter, und wir können unglaublich stolz sein, diesen Spieler bei uns beim FC Bayern zu haben. Es gibt kaum einen besseren Botschafter für unseren Verein, und auch für den gesamten deutschen Fußball ist er ein grandioser Botschafter", sagte Hoeneß im Vereinsmagazin 51 und fügte euphorisch an: "Wenn ich einen malen müsste, würde ich ihn malen."

FC Bayern - Matthäus schwärmt von Kimmich: "Wird in die Geschichtsbücher eingehen"

Rekordnationalspieler Lothas Matthäus hat Bayern-Spieler Joshua Kimmich in den höchsten Tönen gelobt. "Er wird in die Geschichtsbücher eingehen - nicht nur in die des FC Bayern, sondern in die des gesamten deutschen Fußballs", sagte Matthäus im FCB-Mitgliedermagazin 51 .

Kimmich sei für ihn "der Vorzeige-Profi schlechthin, und ich traue ihm noch viel zu". In vielen Punkten erinnere ihn Kimmich an sich selbst, so Matthäus weiter. "Charakterlich auf jeden Fall. Spielerisch hat er vielleicht nicht meine Dynamik, er ist keiner für diese Läufe mit dem Ball, wie ich es war", erklärte Matthäus.

