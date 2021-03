FC Bayern München, News und Gerüchte: Ex-FCB-Stürmer Sandro Wagner als TV-Experte gefragt, Top-Talent Metu kommt

Sandro Wagner ging einst für den FC Bayern München auf Torejagd, nun beeindruckt er als TV-Experte. Hier gibt es alle News zum FCB heute.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern - Ex-FCB-Stürmer Sandro Wagner als TV-Experte gefragt: "So viele Angebote nicht mal zu Spielerzeiten"

Der frühere Bayern-Stürmer Sandro Wagner arbeitet seit letzten Sommer als Experte beim Streamingdienst DAZN - und macht seine Sache offenbar sehr gut.

"Viel positives Feedback" erhalte er, "auch von anderen Sendern", sagte Wagner im Interview mit der Sport Bild . "So viele Angebote hatte ich nicht mal zu Spielerzeiten - nur vom Kika habe ich noch nichts gehört."

Der 33-Jährige weiter: "Es freut mich unheimlich, dass es den Leuten gefällt, was ich von mir gebe - und dass sie sich unterhalten fühlen."

Bayern München: Thomas Müller schiebt Extraschichten vor Duell mit BVB

Thomas Müller arbeitet intensiv daran, nach überstandener Corona-Infektion vielleicht schon am Samstag im Topspiel gegen Borussia Dortmund wieder in der Startelf des FC Bayern München zu stehen.

Der 31-jährige Offensivspieler schob am Montag eine Extra-Schicht, während seine Teamkollegen einen freien Tag genießen durften. Müller absolvierte Pass- und Koordinationsübungen, auch Torabschlüsse nahm er mit in sein Programm auf.

Müller hatte den Bayern gut zwei Wochen gefehlt, letzten Samstag gegen Köln gab er als Joker sein Comeback. Knapp eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt, lieferte er bim 5:1-Erfolg noch einen Assist.

FC Bayern verpflichtet Top-Talent Emilian Metu

Die obligatorische Bettwäsche vom FC Bayern München hat Emilian Metu zwar nie besessen, wie er im Gespräch mit Goal und SPOX beteuert, aber immerhin einige Trikots: eines von Mario Gomez beispielsweise und natürlich auch eines von seinem Landsmann David Alaba. "Seit ich denken kann, ist Bayern mein Lieblingsverein", sagt der zentrale Mittelfeldspieler aus Österreich. Ab Sommer wird sein Lieblingsverein zu seinem Arbeitgeber.

Für den 17-Jährigen ist der Wechsel nach München der nächste Schritt einer rasanten Entwicklung: Nach vier Jahren in der Akademie von St. Pölten und elf Spielen für die österreichischen U16- und U17-Nationalmannschaften unterschrieb Metu im Herbst seinen ersten Profivertrag beim SKN St. Pölten, debütierte vor drei Wochen in der österreichischen Bundesliga und band sich nun für vier Jahre an den FC Bayern.

"Grundsätzlich bin ich für die zweite Mannschaft eingeplant, wäre aber auch noch für die U19 spielberechtigt. Ich hoffe, dass ich innerhalb des ersten Jahres das eine oder andere Mal bei den Profis mittrainieren darf. Ansonsten möchte ich in den ersten zwei Jahren möglichst viele Einsätze bei der zweiten Mannschaft bekommen", sagt Metu. Die zweite Mannschaft von Trainer Holger Seitz kämpft um den Klassenerhalt in der 3. Liga, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt aktuell sechs Punkte.

FC Bayern München - Breitenreiter über Sane: "In seinen Voraussetzungen Weltklasse"

Trainer Andre Breitenreiter, der Leroy Sane einst beim FC Schalke 04 coachte, hat in einem Podcast über seinen ehemaligen Schützling gesprochen.

"Er ist in seinen Voraussetzungen Weltklasse, weil er einfach einen unheimlich guten Abschluss hat und eine Geschwindigkeit, die nur die wenigsten haben", sagte Breitenreiter im Podcast Im Kopf des Trainers .

Breitenreiter ist überzeugt, dass Sane beim FC Bayern "seinen Weg gehen" wird. Der 25-jährige deutsche Nationalspieler war vergangenen Sommer von Manchester City nach München gewechselt. In der laufenden Saison steht Sane bis dato bei acht Toren und neun Vorlagen in 30 Einsätzen.

