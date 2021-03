FC Bayern München, News und Gerüchte: Fettes Lob für Omar Richards, Pep Guardiola adelt den FCB

FC Bayern, Transfers: Stam schwärmt von Omar Richards

Der Wechsel von Verteidiger Omar Richards vom FC Reading vom FC Bayern ist nach Informationen von Goal und SPOX zwar noch nicht fix, soll aber zeitnah über die Bühne gehen. Sky hatte den ablösefreien Wechsel des 23-Jährigen bereits als perfekt vermeldet und von einer Unterschrift bis 2025 berichtet.

Jaap Stam, ehemaliger Weltklasse-Verteidiger bei Manchester United und Ex-Trainer von Richards in Reading, hat von seinem ehemaligen Schützling geschwärmt: "Omar ist ein Linksverteidiger mit jeder Menge Qualität am Ball, Speed und gutem Auge für die Offensive. Das sind Attribute, die jede Mannschaft der Welt sucht", erklärte Stam, unter dem Richards sein Profidebüt feierte.

Richards spielt seit 2013 in Reading und ist in der aktuellen Saison unumstrittener Stammspieler. Beim FCB soll er in erster Linie als Backup von Alphonso Davies fungieren. Dies ist deshalb so wichtig, weil Lucas Hernandez nach dem Abschied von David Alaba vermehrt in der Innenverteidigung auflaufen soll.

FC Bayern, News: Pep Guardiola schwärmt vom FCB

Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola hat die Münchner mit Lob überschüttet. "Die beste Mannschaft in Europa und der Welt ist Bayern München, weil sie alles gewonnen haben – sie sind die Besten", sagte Guardiola am Montag. Zuvor war der Spanier auf die starken Leistungen seines Teams Manchester City angesprochen und gefragt worden, ob die Citizens derzeit das Top-Team in Europa seien.

Guardiola hatte die Bayern von 2013 bis 2016 trainiert und in dieser Zeit stets die Meisterschaft gewonnen. Ein erneuter Triumph in der Champions League gelang dem Klub unter dem Taktikguru jedoch nicht.

FC Bayern, News: Badstuber lobt Ex-FCB-Trainer van Gaal

Holger Badstuber hat knapp vier Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern auf seine Anfangszeit an der Isar zurückgeblickt und von einer knallharten Leistungskultur berichtet. "Setzt du dich nicht durch, bist du weg, da gibt es keine Gnade. Das ist der FC Bayern. Bei vielen, die es nicht schaffen, liegt es nicht am fußballerischen Können, sondern an der Psyche", sagte Badstuber im kicker-Interview.

Großes Lob verteilte der 31-Jährige an seinen Ex-Trainer Louis van Gaal, unter dem Badstuber der Durchbruch gelang. "Er war im Profigeschäft die wichtigste Person, weil er den Mumm hatte, mich reinzuschmeißen. Er hat hinter den Kulissen aber auch viel verlangt, es gab vor versammelter Truppe das eine oder andere harte und kritische Wort. Da musste ich bei Bayern durch, gerade als junger Spieler", berichtet er.

