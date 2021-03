FC Bayern München, News und Gerüchte: Richards denkt an Hoffenheim-Verbleib, Matthäus adelt FCB-Duo

FC Bayern München: Chris Richards kann sich Hoffenheim-Verbleib vorstellen

Abwehrspieler Chris Richards kann sich einen Verbleib bei seinem aktuellen Leih-Klub TSG Hoffenheim über den Sommer hinaus vorstellen.

"Grundsätzlich ja. Wenn es für mich die beste Option ist, mich weiterzuentwickeln", antwortet Richards im Gespräch mit dem kicker auf eine entsprechende Nachfrage. Der US-Amerikaner sagte weiter: "Aber das wird sich sicher erst im Sommer entscheiden. Dann werden wir sehen, was der nächste Schritt für mich ist und was der FC Bayern für das Beste für mich hält." Er sei ohnehin mit Bayern-Trainer Hansi Flick in Kontakt.

Richards, der noch bis 2023 an den FCB gebunden ist, war im Winter zu den Kraichgauern gewechselt und hatte sich prompt einen Stammplatz erkämpft. "Ich war positiv überrascht, dass ich so schnell in die Mannschaft kam. Insgesamt habe ich recht gut gespielt, finde ich, auch wenn wir mehr Gegentore bekommen haben, als mir lieb war. Hoffentlich können wir das in der restlichen Saison noch verbessern."

Richards war 2018 zunächst auf Leihbasis vom FC Dallas an die Isar gewechselt, im Winter 2019 überwiesen die Münchner rund 1,1 Millionen Euro an die Texaner.

FC Bayern München: Lothar Matthäus schwärmt von Kimmich und Goretzka

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat im vereinseigenen Bayern-Magazin "51" von Joshua Kimmich und Leon Goretzka geschwärmt.

"Goretzka hat sich super entwickelt, und Kimmich ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil er schon in jungen Jahren Verantwortung übernimmt und auch neben dem Platz Klartext spricht, womit er sich selbst ab und zu unter Druck setzt, was ich gut finde", sagte Matthäus, der besonders für Kimmich weitere lobende Worte fand.

"Spielerisch hat er vielleicht nicht meine Dynamik, er ist keiner für diese Läufe mit dem Ball, wie ich es war. Aber er ist auf zwei Posi­tionen Weltklasse, das war ich nie", sagte Matthäus und schob nach: "Und er spielt ungeheuer intelligente Bälle. Kimmich ist für mich der Vorzeige-Profi schlechthin, und ich traue ihm noch viel zu. Er wird in die Geschichtsbücher eingehen – nicht nur in die des FC Bayern, sondern in die des gesamten deutschen Fußballs."

FC Bayern München: Ersatzkeeper Alexander Nübel denkt über Ausleihe nach

Ersatztorhüter Alexander Nübel vom deutschen Rekordmeister Bayern München steht offenbar vor einem Leihgeschäft nach dieser Saison. Das berichtet das Fachmagazin kicker.

"Diese Situation ist unbefriedigend", sagte sein Berater Stefan Backs: "Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt."

Der 24-Jährige war vor der Saison ablösefrei von Schalke 04 gekommen. Bei den Münchnern soll der frühere U21-Nationaltorwart als Nachfolger von Welttorhüter Manuel Neuer aufgebaut werden.

FC Bayern München: Benjamin Pavard nach Quarantäne wieder im Training

Weltmeister Benjamin Pavard hat nach seiner Corona-Quarantäne das Training beim deutschen Rekordmeister Bayern München wieder aufgenommen.

Der 24 Jahre alte Franzose absolvierte am Mittwoch nach abschließenden Untersuchungen eine individuelle Laufeinheit.

Ob Trainer Hansi Flick den Rechtsverteidiger bereits beim Gipfel am Samstag gegen Borussia Dortmund einsetzen kann, ist offen.

FC Bayern München: Verlängert Eduardo Camavinga bei Stade Rennes?

Der FC Bayern wird seit Monaten mit einem Transfer von Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga in Verbindung gebracht. Der 18-Jährige von Stade Rennes strebt allerdings gemäß France Football in absehbarer Zeit keinen Transfer an.

Vielmehr soll der Franzose derzeit mit seinem aktuellen Klub über eine Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrags verhandeln. France Football Blatt berichtet weiter, dass Camavinga einen Wechsel zu einem großen Klub wie Bayern oder auch Real Madrid als derzeit noch zu riskant einschätze.

