FC Bayern München, News und Gerüchte: Ist Koulibaly ein Transferkandidat? Löw macht Tür für Müller und Boateng auf - der FCB heute

Beim FC Bayern München kommt es zum Sommer zu großen Veränderungen in der Abwehr. Spielt auch Kalidou Koulibaly eine Rolle? Alle News aus München.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, Transfers: FCB an Neapels Koulibaly dran?

Die Verpflichtung von RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano steht bereits fest, auch der Abgang von David Alaba ist sicher. Geht der Umbruch in der Abwehr der Bayern aber noch weiter? Wie die Tuttosport am Sonntag vermeldete, soll der Rekordmeister Interesse an Kalidou Koulibaly von der SSC Neapel haben. Demnach hat Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis Koulibalys Berater Fali Ramadani damit beauftragt, Angebote für seinen Klienten einzuholen.

Die Bayern sind dem Vernehmen nach aber nicht bereit, mehr als 45 Millionen Euro für den Senegalesen auf den Tisch zu legen. Ob sich Neapel mit dieser Summe zufriedengeben würde, ist unklar. Zudem sollen auch diverse andere Klubs bereits Interesse signalisiert haben.



Bei den Bayern läuft im Sommer neben Alabas Vertrag auch das Arbeitspapier von Jerome Boateng aus, die Zukunft von Niklas Süle (Vertrag bis 2022) ist nach den jüngsten Äußerungen von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge offen.

FC Bayern, News: Löw kann sich Rückkehr von Müller und Boateng vorstellen

Joachim Löw kann sich unter gewissen Umständen nun doch eine Rückkehr seiner ausgebooteten Rio-Weltmeister um Thomas Müller vorstellen.

"Wenn man einen Umbruch beginnt, sollte man ihn nie abbrechen und wieder in die völlig andere Richtung gehen", sagte der Bundestrainer in der ARD-Sportschau und betonte: "Es ist aber so, dass uns durch die Pandemie fast ein Jahr gestohlen worden ist. Also kann man sich jetzt wirklich überlegen, ob man so einen Umbruch vielleicht mal unterbricht, wenn es unbedingt erforderlich ist."

Wenn er der Meinung sei, man brauche noch "den ein oder anderen Prozentpunkt oder den ein oder anderen Energiegeber, sportlich gesehen oder in der Führung", dann sei eine Rückkehr von Müller, Mats Hummels oder Jerome Boateng denkbar. Das Trio war im März 2019 von ihm aussortiert worden.

FC Bayern, Transfers: Marseille zieht Option von Cuisance wohl nicht

Noch im Oktober wollte der FC Bayern Michael Cuisance zu Leeds United verkaufen, doch der Franzose fiel durch den Medizincheck . Kurz darauf wurde der 21-Jährige an Olympique Marseille verliehen , doch nach Informationen der L'Equipe wollen die Südfranzosen die Kaufoption nicht ziehen.

Der Mittelfeldmann habe schlichtweg die Erwartungen nicht erfüllt, zuletzt gab es Kritik von Interimstrainer Nasser Larguet. "Er muss auf dem Platz etwas disziplinierter werden und seine Qualitäten in den Dienst des Teams stellen. Er ist in der Lage erstaunliche Dinge zu leisten aber in unserer Situation brauchen wir Spieler die den Teamgeist befördern."

OM müsste 18 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler zahlen, das ist für den Klub aus der Ligue 1 jede Menge Holz. Endgültig geklärt ist die Sachlage aber noch nicht, da weiter möglich ist, dass Neu-Trainer Jorge Sampaoli auf die Bayern-Leihgabe setzen wird. Bisher absolvierte Cuisance 18 Spiele für OM, dabei lieferte er eine Vorlage und sah dreimal Gelb.

FC Bayern, News: Münchner Gesundheitsreferat rudert zurück

Beatrix Zurek vom Münchner Gesundheitsreferat hat der Darstellung widersprochen, wonach sie dem FC Bayern in einem TV-Beitrag einen Rüffel wegen dessen jüngster Corona-Fälle erteilt habe.

Die WDR -Sendung "Sport Inside" hatte am Samstag Auszüge aus einem Interview mit Zurek veröffentlicht, die den Eindruck erweckten, das Gesundheitsreferat sei schlecht auf den FCB zu sprechen.

"In dem verbreiteten Video-Clip wurden aus einem längeren Interview meine Antworten zu zwei völlig unterschiedlichen Themenbereichen so zusammengeschnitten, dass sich der - falsche - Eindruck ergibt, ich hätte den FC Bayern 'gerüffelt'. Tatsächlich hat sich meine Kritik an der 'munteren Reisetätigkeit' auf den internationalen Ligabetrieb bezogen, der ein 'schlechtes Bild' auf den Profifußball insgesamt werfe", teilte Zurek am Sonntagabend mit.

