FC Bayern hat wohl schon Nachfolger für Jan-Christian Dreesen im Blick

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen besitzt beim FC Bayern München offenbar eine Klausel, die es ihm ermöglicht, seinen bis 2029 datierten Vertrag beim deutschen Rekordmeister einseitig per Option bis 2030 zu verlängern.

Das berichtet das Portal Absolut Bayern. Dreesen hatte sein Arbeitspapier bei den Bayern erst kürzlich zusammen mit Sportvorstand Max Eberl bis 2029 verlängert. Die bisherigen Verträge wären 2027 ausgelaufen.

Dennoch scheinen sich die Münchner bereits auf eine Zeit nach Dreesen vorzubereiten. In dem Bericht heißt es, dass der Anfang des Jahres vom VfB Stuttgart verpflichtete neue Marketingvorstand Rouven Kasper sich Chancen auf den Chefposten an der Säbener Straße ausrechnen könne.

Dieser hatte jüngst mit einigen lukrativen Sponsorendeals sowie der Kooperation mit der NHL für Aufsehen gesorgt. Beim FCB werde die Arbeit des 44-Jährigen geschätzt, heißt es.

FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB