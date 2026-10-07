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Oliver Maywurm

"Osterhasen, die da rumturnen": Christian Lell darf kein Trikot des FC Bayern mehr tragen - und schießt Richtung Klubführung

Bundesliga
C. Lell
Bayern München

Ursprünglich war Christian Lell auf seinem Buch im Trikot des FC Bayern zu sehen. Auf Drängen der Münchener gab es jedoch eine Anpassung.

Ex-Bayern-Profi Christian Lell hat erklärt, warum er das Cover seiner im September erschienen Biografie "From Ego to Heart: Drogen, Absturz, Selbsthass – und mein Weg zurück ins Leben" anpassen musste.

"Ich darf kein Bayern-Trikot mehr tragen und das hat einen Grund", schrieb Lell unter ein Video auf seinem Instagram-Profil, in dem er die Anpassung erklärte. Ursprünglich war der ehemalige Rechtsverteidiger auf dem Titelbild seines Buches im Trikot seines Ex-Vereins aus München zu sehen gewesen. Der FCB bat dann jedoch darum, dieses Bild vom Cover zu entfernen, stattdessen ist Lell darauf nun in einem weißen T-Shirt abgebildet.

Ein paar Wochen, nachdem er im Januar für Bayerns Ü40 bei einem Benefiz-Hallenturnier gespielt hatte, habe er "einen Anruf vom Büro der Chefstelle" des FCB erhalten, erklärte Lell in dem Instagram-Video. "Ich wäre nicht mehr gerne gesehen mit dem Bayern-Trikot und ich möge es in Zukunft unterlassen, das Bayern-Trikot zu tragen", gab der 42-Jährige, der einst schon im Nachwuchs für Bayern spielte und zwischen 2003 und 2010 (mit Unterbrechung einer Leihe zum 1. FC Köln von 2004 bis 2006) dann insgesamt 98 Einsätze für die Profis der Münchener absolvierte, den Inhalt des Anrufs wieder.

Christian Lell kam Bitte des FC Bayern letztlich nach

Die Bitte seines ehemaligen Klubs habe er daraufhin zunächst "einfach mal so stehen gelassen", meinte Lell. Wiederum ein paar Wochen später allerdings habe sein Verlag "ein Anwaltsschreiben vom FC Bayern bekommen: 'Man möge doch auf dem Cover das Bayern-Trikot entfernen'", sei ihnen darin mitgeteilt worden. "Das haben wir dann auch gemacht."

Warum Bayern ihm das Cover im FCB-Dress untersagte, blieb für Lell unklar. "Keiner der Verantwortlichen in dem Verein, die jetzt dort rumtanzen und irgendwann zu dem Verein gekommen sind, kann mich davon abhalten, dass Bayern München in meinem Herzen ist und auch immer bleiben wird", schickte der frühere deutsche U21-Nationalspieler, dessen Profikarriere nach weiteren Stationen bei Hertha BSC (2010 bis 2012) und UD Levante 2014 zu Ende ging, noch eine Spitze in Richtung Bayern-Führung.

Die ehemaligen Vereinsbosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge klammerte er explizit aus, "aber alle anderen Osterhasen, die da rumturnen, haben keine Chance, dass ich mein Wappen, das ich hier drin trage, in irgendeiner Form aufgebe."

RESTRICTIONS / EMBARGO - ONLINE CLIENTSGetty Images

Laut der Bild drängte Bayern schlichtweg deshalb darauf, dass Lell sein Buchcover im FCB-Trikot entfernt, weil dessen Verlag die entsprechenden Markenrechte nicht beim Klub von der Säbener Straße angefragt hatte. Derlei Verletzungen der Markenrechte verfolge Bayern konsequent.

"Bayern München hat mich ausgegrenzt", fuhr Lell derweil fort. "Das ist auch total in Ordnung, man muss es verstehen. Es gibt Firmen, Institutionen, Menschen, die einen ausgrenzen, die nicht zu einem stehen, wenn man sie am meisten gebraucht hätte." Er habe Bayerns Entscheidung dennoch "natürlich akzeptiert und angenommen. Ich habe kein Problem damit, das Bayern-Trikot offiziell nie wieder tragen zu dürfen."

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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