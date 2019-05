FC Bayern München zum siebten Mal in Folge Deutscher Meister

Lange war es nicht mehr so lange spannend, am Ende feiern dann aber doch die Bayern. Gegen Frankfurt macht der FCB die Meisterschaft perfekt.

Der ist Deutscher Meister 2019 und sichert sich damit den siebten Titel in Folge. Am 34. Spieltag machten die Münchener mit einem 5:1-Heimsieg gegen den nächsten Streich perfekt, insgesamt ist es der 29. Meistertitel des FCB.

Verfolger nutzte der zeitgleiche 2:0-Erfolg in Gladbach damit nichts. Der BVB hat am Ende mit 76 Punkten zwei Zähler weniger auf dem Konto als die Bayern.

Bayern seit direktem Duell mit BVB am 28. Spieltag Tabellenführer

Am 20. Spieltag hatte der BVB noch acht Punkte Vorsprung auf die Elf von Trainer Niko Kovac gehabt. Mit dem 5:0 im direkten Duell mit Dortmund am 28. Spieltag schnappte sich Bayern dann allerdings die Tabellenführung und gab sie seitdem nicht mehr her.

Am kommenden Samstag (25. Mai) hat Bayern im DFB-Pokalfinale noch die Chance, das Double zu holen. Der Rekordmeister trifft dann im Berliner Olympiastadion auf .