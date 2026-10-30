Wie der Klub des früheren Bundestrainers Hansi Flick mitteilte, werde der Block "Gol 1957" auf der Nordtribüne des Camp Nou im Ligaspiel gegen Deportivo Alavés am Samstagabend (21 Uhr) geschlossen bleiben.

Ein Barca-Fan hatte Real Madrids Eduardo Camavinga mit einer Fahne geschlagen, als der Franzose den 2:1-Siegtreffer durch seinen Landsmann Kylian Mbappe mit seinen Teamkollegen vor dem Block feierte. Die örtliche Polizei hat den Täter bereits identifiziert, ihm droht eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich sowie ein Stadionverbot.

Bereits in der Vergangenheit waren die Anhänger im Block "Gol 1957" negativ aufgefallen. "Die Entscheidung folgt auf eine Reihe von Disziplinarverfahren, die gegen den Verein und einige seiner Mitglieder wegen Verhaltensweisen eingeleitet wurden, die nicht den Werten des Sports entsprechen", teilte Barca mit.

Der Klub werde sich mit Vertretern der Fangruppierungen zusammensetzen. "Ein solches Verhalten setzt den Verein finanziellen Strafen und dem Risiko einer Stadionsperre aus und schadet zudem seinem Image", hieß es weiter.

Im Champions-League-Spiel am kommenden Dienstag gegen Aston Villa soll der Block wieder geöffnet werden.