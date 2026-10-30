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FC Barcelona greift hart durch! Clasico-Vorfall hat heftige Auswirkungen auf Barcas Fanszene

La Liga
FC Barcelona - Real Madrid
FC Barcelona
Real Madrid

Nach der Fahnenattacke im Clasico sperrt der FC Barcelona einen Teil seiner aktiven Fanszene aus.

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Wie der Klub des früheren Bundestrainers Hansi Flick mitteilte, werde der Block "Gol 1957" auf der Nordtribüne des Camp Nou im Ligaspiel gegen Deportivo Alavés am Samstagabend (21 Uhr) geschlossen bleiben.

Ein Barca-Fan hatte Real Madrids Eduardo Camavinga mit einer Fahne geschlagen, als der Franzose den 2:1-Siegtreffer durch seinen Landsmann Kylian Mbappe mit seinen Teamkollegen vor dem Block feierte. Die örtliche Polizei hat den Täter bereits identifiziert, ihm droht eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich sowie ein Stadionverbot.

Bereits in der Vergangenheit waren die Anhänger im Block "Gol 1957" negativ aufgefallen. "Die Entscheidung folgt auf eine Reihe von Disziplinarverfahren, die gegen den Verein und einige seiner Mitglieder wegen Verhaltensweisen eingeleitet wurden, die nicht den Werten des Sports entsprechen", teilte Barca mit.

Der Klub werde sich mit Vertretern der Fangruppierungen zusammensetzen. "Ein solches Verhalten setzt den Verein finanziellen Strafen und dem Risiko einer Stadionsperre aus und schadet zudem seinem Image", hieß es weiter.

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Im Champions-League-Spiel am kommenden Dienstag gegen Aston Villa soll der Block wieder geöffnet werden.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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