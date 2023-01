FC Barcelona: Drei-Spiele-Sperre für Robert Lewandowski bestätigt

Es bleibt dabei: Robert Lewandowski fehlt dem FC Barcelona in den kommenden drei Liga-Spielen - darunter ist auch das Duell mit Atlético Madrid.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona muss in den kommenden drei Ligaspielen auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten. Der spanische Sportgerichtshof TAD bestätigte eine entsprechende Sperre gegen den zweimaligen Weltfußballer. Lewandowski wird dem Tabellenführer damit erstmals am Sonntag im Auswärtsspiel bei Atlético Madrid fehlen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 34-Jährige war vor der WM-Pause vom spanischen Verband RFEF nach einer Gelb-Roten Karte für drei Begegnungen gesperrt worden. Grund für die lange Pause war das Verhalten Lewandowskis nach dem Platzverweis. Beim Verlassen des Rasens hatte er sich den Zeigefinger an die Nase gelegt und auf den Schiedsrichter gezeigt. Das Schiedsgericht des Verbandes legte diese Geste als "Missbilligung der Entscheidung des Schiedsrichters" aus.

Kurz vor Silvester war die Sperre durch ein Schiedsgericht in Madrid vorläufig ausgesetzt worden und der Stürmer spielte am letzten Tag des vergangenen Jahres im Stadt-Derby gegen Espanyol (1:1).

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona ist Lewandowski in dieser Saison der erfolgreichste Torschütze der Katalanen: In 15 Liga-Spielen traf er 13-mal, konnte allerdings in der Champions League trotz fünf Treffern nicht das Aus nach der Gruppenphase verhindern.