FC Barcelona: Coutinhos Zukunft hängt massiv von Christian Eriksen ab

Eine England-Rückkehr ist für Coutinho wohl die einzige Option. Aber seine Zukunft hängt massiv von Spurs-Ass Christian Eriksen ab.

Der Poker um die Zukunft von Philippe Coutinho erreicht eine kritische Phase. Beim FC Barcelona möchten die Verantwortlichen den offensiven Mittelfeldspieler liebend gerne in der laufenden Transferperiode abgeben . Realistisch ist für sie aus finanziellen Gründen einzig eine Rückkehr des Ex-Liverpoolers in die Premier League. Und dort schließt das Transferfenster bereits am Donnerstag

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Während es Gerüchte um Transfer zu seinem Ex-Klub Liverpool, Manchester United und dem FC Chelsea gab, führt die aktuell heißeste Spur in den Norden Londons: Zum und zum Champions-League-Finalisten . Die Gunners denken über eine Leihe nach, auch wenn Trainer Unai Emery dies dementiert. Allerdings steht für die Coutinho-Position Top-Verdiener Mesut Özil unter Vertrag und Priorität genießt nach dem Koscielny-Abgang Richtung Bordeaux der Kauf eines neuen Innenverteidigers.

: Ersetzt Coutinho bei Tottenham Christian Eriksen?

Bei Tottenham ist Coutinho für den Fall ein Kandidat, dass Spielgestalter Christian Eriksen die Spurs verlässt. Der Däne geht in sein letztes Vertragsjahr. Bislang wollte er nicht verlängern und verkündete vor wenigen Wochen öffentlich, dass er gerne in diesem Sommer wechseln möchte. Konkrete Gerüchte gab es seitdem nicht. Real Madrid gilt als grundsätzlich interessiert, zögert aber noch mit dem Werben.

Mittlerweile wird auch ManUnited als potenzieller neuer Arbeitgeber Eriksens genannt. Hier könnte ein anderer Dominostein fallen, der ebenfalls Coutinho auf das Radar der Spurs brächte: Sollten die Red Devils ihren wechselwilligen Superstar Paul Pogba doch noch an Real Madrid verkaufen, könnte Eriksen als Ersatz im Old Trafford anheuern und so den Platz für Coutinho freimachen. Es braucht also noch ziemlich viele Impulse in ziemlich kurzer Zeit, damit ein Coutinho-Wechsel zurück nach Realität wird.

Bei den Spurs träfe der Brasilianer übrigens auf einen alten Bekannten: Während seiner Leihe zu in der Saison 2011/12 spielte Coutinho bereits unter dem heutigen Tottenham-Erfolgstrainer Mauricio Pochettino.

Anfang 2018 war der 27-Jährige nach einem langen Wechseltheater für 145 Millionen Euro Ablöse von den Reds nach Barcelona gewechselt und enttäuschte dort die hohen Erwartungen. Nun gilt sein Abgang als Schlüssel für eine mögliche Neymar-Rückkehr. Diese ist nur realistisch, sollte Coutinho für einen angemessenen Kurs abgegeben werden.