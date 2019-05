Christian Eriksen zu Real Madrid? Tottenham will wohl Betis' Giovani Lo Celso als Ersatz

Christian Eriksen wird mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht. Tottenham baut offenbar vor und hat einen Ersatz an der Angel.

Der englische Top-Klub will wohl Giovani Lo Celso von als Ersatz für seinen Mittelfeldstar Christian Eriksen verpflichten, der mit einem Wechsel zu Real Madrid und in Verbindung gebracht wird. Das berichtet die AS.

Die Spurs seien demnach bereit, etwa 60 Millionen Euro Ablöse für den argentinischen Mittelfeldspieler zu bezahlen. Zwischen beiden Vereinen sollen die Verhandlungen wegen eines Transfer bereits laufen.

Tottenham Hotspur: Giovani Lo Celso spielte bis 2018 für PSG

Lo Celso machte sich zwischen 2016 und 2018 als Talent bei Paris Saint-Germain einen Namen, wurde vor einem Jahr aber an Betis ausgeliehen. Diesen Winter verpflichteten die Sevillanos den 23-Jährigen für 22 Millionen Euro Ablöse dauerhaft. Bei einem Weiterverkauf würde PSG dem Bericht zufolge 20 Prozent der Ablösesumme einstreichen.

In dieser Saison überzeugte Lo Celso bei den Andalusiern: In 32 -Spielen erzielte er neun Tore und bereitete vier weitere vor.