Arsenal: Laurent Koscielny wechselt zu Girondins Bordeaux

Laurent Koscielny verlässt den FC Arsenal nach neun Jahren. Bei Girondins Bordeaux setzt der 33-jährige Franzose seine Karriere fort.

Innenverteidiger Laurent Koscielny wechselt vom Europa-League-Finalisten zu . Dies teilten die Engländer am Dienstagnachmittag offiziell mit. Rund fünf Millionen Euro Ablöse wird der Tabellen-14. der vergangenen Ligue-1-Saison nach Informationen von Goal und SPOX nach London überweisen.

Laurent Koscielny is leaving us to join side Bordeaux — Arsenal (@Arsenal) 6. August 2019

Koscielny, der schon seit einigen Wochen auf einen Transfer in sein Heimatland pochte, absolvierte am Dienstag in Bordeaux seinen Medizincheck. Arsenal hatte bis zuletzt auf einen Stimmungsumschwung beim 33-jährigen Franzosen gehofft, gab sich ob der gern genommenen Ablöse für einen in die Jahre gekommenen Spieler nun aber einsichtig.

Laurent Koscielny: Neben Bordeaux war wohl auch Rennes interessiert

Koscielny war 2010 vom FC Lorient zu Arsenal gewechselt und hatte für die Gunners insgesamt 353 Pflichtspiele (27 Tore) absolviert. Zuletzt war neben Bordeaux auch als möglicher neuer Klub des früheren französischen Nationalspielers gehandelt worden.

Koscielny hatte nach überstandenem Achillessehnenriss vergangene Saison in die Stammelf Arsenals zurückgefunden. Seit seiner Rückkehr Mitte Dezember 2018 stand er noch in 29 Pflichtspielen (drei Tore) auf dem Platz.