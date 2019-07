Coutinho-Berater schießt gegen Barca: "Versuchen ihn in Neymar-Transfer zu integrieren"

Coutinho soll offiziell bei Barca bleiben, im Hintergrund versuchen die Katalanen aber wohl, ihn mit Neymar zu verrechnen. Der Berater ist sauer.

Kia Joorabchian, Berater von Barcelona-Star Philippe Coutinho, hat den spanischen Meister für mangelnde Transparenz bezüglich der Zukunft seines Klienten scharf kritisiert.

Sowohl dem Telegraph als auch RMC Sport sagte Joorabchian, dass Barca ihnen offiziell mitgeteilt habe, Coutinho diesen Sommer nicht verkaufen zu wollen . "Daher - und auch aus Respekt vor Barcas Entscheidung, ihn zu halten - sondierten wir nicht den Markt für ihn und haben ihn auch nicht bei anderen Klubs angeboten", betonte der Berater bei RMC Sport, ergänzte jedoch: "Ich habe aber erfahren - und das ist ein Fakt -, dass Andre Cury (bei Barca für Südamerika zuständiger Scout, d. Red.) vollkommen andere Dinge sagt. Cury versucht, Coutinho in einen Transfer von Neymar zu integrieren."

Coutinho-Berater zu Barca: "Wenn sie wollen, dass er geht, müssen sie es nur sagen"

Vor allem wegen ebenjener möglichen Rückkehr von Neymar und der Verpflichtung Antoine Griezmanns wird Coutinho ohnehin schon seit Wochen mit einem Abgang aus Barcelona in Verbindung gebracht. Schenkt man Joorabchians Aussagen Glauben, könnte geplant sein, Coutinho im Gegenzug für Neymar an abzugeben.

Joorabchian betonte indes, dass Coutinho aktuell keine Anfragen anderer Vereine vorliegen habe. "Weil wir Barcelonas Entscheidung respektiert haben. Aber sie respektieren nicht das Wort, das sie uns gegeben haben", erklärte der Agent und setzte zur Attacke gegen die Katalanen an: "Wir waren lange still, aber wir werden Barca nicht erlauben, Lügen über den Spieler zu verbreiten. Sie müssen die Wahrheit erzählen! Und wenn sie wollen, dass Coutinho geht, müssen sie es nur sagen. Wir werden dann mit dem Spieler entscheiden, was das Beste für seine Zukunft ist."

Coutinho war Anfang 2018 für 145 Millionen Euro vom zu Barca gewechselt. Nach gutem Start war der 27-jährige brasilianische Mittelfeldspieler vergangene Saison nicht unumstritten im Camp Nou.