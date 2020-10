Celta Vigo vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung und Co. - so wird LaLiga übertragen

Zweites Pflichtspiel der Saison für Messi, Koeman und Co.: Goal zeigt euch, wie das Spiel zwischen Celta Vigo und dem FC Barcelona übertragen wird.

Der muss an die Westküste Spaniens: Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison empfängt den 26-fachen Meister. Um 21.30 Uhr wird das Spiel im Estadio Balaidos angepfiffen.

Nach einem fulminanten 4:0-Erfolg gegen Villarreal im ersten Spiel der neuen Saison haben sich die Wogen rund um Lionel Messi und Co. etwas geglättet: Eine Story jagte die nächste in der Sommerpause, sei es rund um den Trainerposten, Messi oder einen der weiteren vielen Stars. Weiterhin ohne Marc-Andre ter Stegen werden die Blaugrana nun versuchen, den erfolgreichen Start auszubauen.

Allzu leicht wird die Aufgabe bei der Mannschaft von Emre Mor allerdings nicht: Die Celestes sind nach drei Spieltagen noch unbesiegt und werden auch gegen das Starensemble aus Katalonien diese Serie nicht enden lassen wollen.

Der FC Barcelona muss also in diesem ersten Auswärtsspiel aufpassen. In dieser Zusammenfassung zeigt Goal euch, ob ihr die Partie im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der FC Barcelona zu Gast bei Celta Vigo: Das -Spiel im Überblick

Spiel: Real Club Celta de Vigo vs. FC Barcelona

Datum: Donnerstag, 1. Oktober 2020

Anstoßzeit: 21.30 Uhr

Wettbewerb: LaLiga, 4. Spieltag

Stadion: Estadio Balaídos, Vigo

Das Spiel des FC Barcelonas live im TV verfolgen

Da sich kein deutscher Fernsehsender die Rechte an der Primera Division gesichert hat, kann man das Spiel des FC Barcelona auf diese Weise leider nicht verfolgen. Das gilt sowohl für das Pay- als auch das Free-TV.

Wer allerdings jetzt schon den Kopf hängen lässt, ärgert sich zu früh: Es gibt nämlich eine Möglichkeit, das Spiel trotzdem auf dem Smart TV zu sehen. Alles was man dafür braucht, ist die DAZN-App sowie ein Abonnement bei dem Streaminganbieter, und schon kann man es sich auf dem Sofa bequem machen.

Wie man ein Abo bei DAZN abschließt, erklärt Goal im nächsten Abschnitt.

Quelle: Getty Images

FC Barcelona bei Celta Vigo: Wird das Spiel im LIVE-STREAM übertragen?

Das Auswärtsspiel vom FC Barcelona bei Celta Vigo wird per LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning hat sich die Rechte an LaLiga für diese Saison gesichert und überträgt daher auch die Spiele von Messi, Griezmann und Co.

Bereits kurz vor Anpfiff wird die deutschsprachige Übertragung mit Vorberichten losgehen. Alles, was ihr braucht, um das Spiel sehen zu können, ist ein Abonnement beim Streamingdienst. Dieses ist zwar kostenpflichtig, allerdings gibt es auch eine kostenlose Variante: Wenn ihr noch nicht von dem Angebot überzeugt seid, dürfte der DAZN-Probemonat hilfreich sein: 30 Tage lang könnt ihr das gesamte Angebot von DAZN verfolgen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen.

Wenn ihr im Anschluss an den Probemonat weiter DAZN benutzen wollt, müsst ihr bezahlen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ihr bezahlt das Monatsabo für 11,99 Euro monatlich oder das Jahresabo für 119,99 Euro pro Jahr (9,99 Euro monatlich). Alle weiteren Einzelheiten zu den Kosten und Bezahlmethoden von DAZN findet ihr bei DAZN NEWS.

FC Barcelona bei Celta Vigo: Was ist DAZN und auf welchen Geräten kann ich das Spiel verfolgen?

DAZN ist mittlerweile der Anbieter mit dem größten Angebot an Live-Sport in . Dabei beschränkt sich das nicht nur auf Fußball rund um die Welt: Auch die NBA, NFL, NHL, Motorsport, Leichtathletik, Tennis und Boxen werden gezeigt, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Obwohl es die Plattform erst seit 2016 in Deutschland gibt, gehört sie jetzt schon zu den prominentesten Streamingdiensten. Neben den Live-Streams gibt es jedes Event im Re-Live zu sehen, dazu kommen Highlights, Interviews und Showcases.

In nur wenigen Jahren hat es DAZN geschafft, sein Angebot auf nahezu jedem Gerät verfügbar zu machen: Sei es auf dem Handy, dem Tablet oder der Konsole - mit der App seid ihr mit wenigen Klicks im Hauptmenü. Im Webbrowser auf eurem Laptop oder PC ist DAZN ebenfalls einfach zugänglich. Smart-TV, Apple TV, Amazon Fire TV Stick und Google Chromecast runden die Angebotspalette ab. Die Qual der Wahl also, um das Spiel zwischen Celta Vigo und dem FC Barcelona sowie viele weitere Spiele zu verfolgen.

Celta Vigo empfängt den FC Barcelona: Die LaLiga im LIVE-TICKER

Ihr habt keinen DAZN-Zugang oder habt keine Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen? Das heißt allerdings nicht, dass ihr komplett auf das Live-Erlebnis verzichten müsst!

Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr stets auf dem neuesten Stand: Sei es Großchance, Karte oder gar Tor: Hier verpasst ihr keine einzige wichtige Situation. Fast im Minutentakt werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, sodass ihr auch unterwegs nichts verpasst.

Natürlich wird es auch zum LaLiga-Spiel zwischen Celta Vigo und dem FC Barcelona den ausführlichen LIVE-TICKER geben. Hier entlang!

Quelle: Getty Images

Celta Vigo gegen den FC Barcelona: Die Highlights

DAZN bietet nicht nur eine Vielzahl an Streams der unterschiedlichsten Sportarten. Auch Highlights werden hier spannend geschnitten und pünktlich hochgeladen. So gibt es hier beispielsweise jede Partie der oder der als Zusammenfassung.

Natürlich wird auch das Spiel zwischen Celta Vigo und dem FC Barcelona als Highlight verfügbar sein. Nur kurze Zeit nach dem Abpfiff kann man sich dann die besten Szenen der Partie noch einmal anschauen.

Wenn ihr kein DAZN-Abo habt, müsst ihr auf diesen Genuss trotzdem nicht verzichten: Pünktlich am Montagmorgen werden die gleichen Highlights auf dem YouTube-Kanal von Goal hochgeladen. Dieses Video, genau wie jedes andere von Goal, ist selbstverständlich kostenlos.

Celta Vigo gegen den FC Barcelona: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekannt sind, werdet ihr diese hier finden. Klickt euch also kurz vor Anpfiff nochmal rein!