Trotz Pfiffen der eigenen Fans: Xhaka wohl neuer Arsenal-Kapitän

Trainer Unai Emery hat den ehemaligen Bundesligaprofi Granit Xhaka offenbar zum neuen Kapitän des Europa-League-Finalisten ernannt. Das berichtet die BBC.

Die Entscheidung Emerys kommt nur wenige Tage, nachdem der 27-Jährige bei seiner Auswechslung im letzten Heimspiel gegen Aston Villa von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde.

Pikant: Für den Ex-Gladbacher Xhaka kam gegen Villa Publikumsliebling Lucas Torreira in die Begegnung und prompt drehten die Gunners die Partie noch von einem 1:2 zu einem 3:2.

Nach dem Abgang von Laurent Koscielny in Richtung Bordeaux im Sommer hatte Emery noch keinen neuen Kapitän ernannt. In acht Pflichtspielen hatte Xhaka aber bereits sechsmal die Kapitänsbinde getragen.

