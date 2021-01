FA Cup heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des englischen Pokalwettbewerbs

Die dritte Runde im ältesten Pokalwettbewerb der Welt steht an: Wer trifft im englischen FA Cup auf wen und wo wird es im TV und LIVE-STREAM laufen?

Am Wochenende ruht der Ball in der Premier League, rollt dafür aber im ! Die 3. Runde des prestigeträchtigsten Pokalwettbewerbs auf der Insel wird vom 08. bis zum 11. Januar ausgetragen.

Ab der 3. Runde steigen die Teams der Premier League in den Wettbewerb ein. Keine Mannschaft ist gesetzt, es kann also direkt zu Premier-League-Duellen kommen - so zum Beispiel am Freitag, wenn Aston Villa gegen den spielt. Es sind auch noch Teams aus der National League vertreten, die keine reinen Profimannschaften sind. Eine davon ist Boreham Wood, der Gegner des Fünftligisten ist der FC Millwall.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie und wo Ihr den FA Cup live im TV und LIVE-STREAM zu sehen bekommt und welche Spiele zu welcher Uhrzeit stattfinden.

Die Fans des englischen Fußballs schalten am Wochenende normalerweise den Pay-TV-Sender Sky ein und schauen dort die Spiele der Premier League. An diesem Wochenende schaut Ihr, wenn Ihr englischen Fußball bei Sky sehen möchtet, allerdings in die Röhre - es ist FA-Cup-Zeit! Wer sich die Übertragungsrechte des FA Cups gesichert hat, verraten wir Euch im nächsten Absatz.

+ FA Cup diese Woche live auf DAZN 🇬🇧❤️ pic.twitter.com/xmnkXjwBBl — DAZN DE (@DAZN_DE) January 5, 2021

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning wird den FA Cup live und exklusiv im LIVE-STREAM übertragen. Nehmt Euch für das anstehende Wochenende nichts vor, denn Ihr bekommt vier Tage lang FA Cup auf DAZN geboten. Alles beginnt am Freitag mit der Partie Aston Villa gegen FC Liverpool, Marco Hagemann und Ralph Gunesch kommentieren das Spiel ab 20.45 Uhr für Euch.

Nachdem am Samstag und am Sonntag Mannschaften wie Arsenal, , Chelsea und ihre Spiele absolvieren, wird die 3. Runde am Montag mit Stockport County gegen abgeschlossen.

FA Cup heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des englischen Pokalwettbewerbs - diese Spiele zeigt DAZN

Begegnung Anpfiff DAZN-Team Aston Villa - FC Liverpool 20.45 Uhr (FR) Marco Hagemann, Ralph Gunesch - FC Rotherham 13 Uhr (SA) Max Gross QPR - 16 Uhr (SA) Claus Müller Stoke City - 16 Uhr (SA) David Ploch - 18.30 Uhr (SA) Max Siebald Manchester United - 21 Uhr (SA) TBA - Birmingham 14.30 Uhr (SO) TBA Crawley - Leeds United 14.30 Uhr (SO) TBA Stockport County - West Ham United 21 Uhr (MO) TBA

FA Cup heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des englischen Pokalwettbewerbs - DAZN-App

Alle Spiele des FA Cups könnt Ihr auf der DAZN-App streamen, die es überall als kostenlosen Download gibt. Die App ist für diverse Endgeräte kompatibel, wie zum Beispiel für das Smartphone, den Laptop, das Tablet, die Konsole, den Fire-TV-Stick oder für den Smart-TV.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Quelle: Getty Images / Stirk

FA Cup heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des englischen Pokalwettbewerbs - Highlights

Falls Ihr eine DAZN-Übertragung verpassen solltet, könnt Ihr Euch immer die Highlights der Sendung auf der Plattform anschauen. Wer möchte, der kann sich sogar das komplette Event im Re-Live anschauen!

Der Streamingdienst zeigt neben den beiden englischen Pokalwettbewerben auch noch viele weitere internationale Topligen im LIVE-STREAM. Im Programm DAZNs sind zum Beipspiel Partien der , , , , NFL, NHL, NBA und viele weitere enthalten - all das gibt es im kostenlosen Probemonat. Nachdem diese 30 Tage abgelaufen sind, kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Den FA Cup heute im LIVE-TICKER verfolgen

Alle Spiele des FA Cups könnt Ihr auch im Ticker auf Goal verfolgen. Der Ticker liefert Euch zudem die Aufstellungen und Statistiken aller Mannschaften - schaut mal rein!

