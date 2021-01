Aston Villa vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft der FA Cup live

In wird an diesem Wochenende die 3. Runde des FA Cups ausgetragen - dabei trifft Aston Villa auf den . Anstoß ist heute Abend (Freitag) um 20.45 Uhr im Villa Park von Birmingham.

Das Duell zwischen Aston Villa und Liverpool gab es in der Premier League vor kurzer Zeit mit einem spektakulären Ergebnis. Anfang Oktober schockte Villa das Team von Jürgen Klopp und schickte es mit 7:2 nach Hause.

Die Reds konnten sich seitdem berappeln und führen inzwischen die Premier-League-Tabelle an. Doch auch Aston Villa präsentiert sich formstark und steht in der Liga auf Platz sieben.

Wird es Zeit für die Revanche? Aston Villa gegen FC Liverpool läuft heute Abend live im Fernsehen und via LIVE-STREAM. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Fans des englischen Fußballs aufgepasst: Aston Villa gegen FC Liverpool wird auch hierzulande live übertragen! Wie Ihr das Duell heute in voller Länge sehen könnt, lest Ihr hier.

Die Streaming-Plattform DAZN ist heute Abend der Place-to-be, wenn der FA Cup läuft! DAZN zeigt Aston Villa gegen Liverpool live und in voller Länge via LIVE-STREAM.

Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr geht der LIVE-STREAM auf Sendung. Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch führen Euch durch den Abend.

Wer den LIVE-STREAM abrufen will, braucht ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es zum Testen einen Monat lang kostenlos. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr Villa gegen Liverpool heute also umsonst sehen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung.

Aston Villa vs. FC Liverpool auf DAZN - die Übertragung im Detail:

DAZN steht allen Neukunden einen Monat lang kostenlos zur Verfügung. Erst anschließend wird eine Gebühr fällig. Dann kostet die Plattform 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Mit dem Abo stehen Euch LIVE-STREAMS zu allerlei Top-Sport bereit. Dort seht Ihr nicht nur den FA Cup, sondern auch Spiele der , , , NBA oder NFL. Hier gibt's einen Programmüberblick.

Aston Villa gegen Liverpool wird heute exklusiv im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt. Mit wenigen Klicks könnt Ihr das Programm auch am Fernseher abspielen. Goal erklärt Euch, wie das geht.

Einen klassischen TV-Sender, der den FA Cup heute überträgt, gibt es nicht. Stattdessen könnt Ihr Aston Villa gegen Liverpool mit dem LIVE-STREAM von DAZN am Fernseher abspielen.

Ladet Euch dafür die DAZN-App auf den Smart-TV und loggt Euch mit Eurem Konto ein. Wer keinen Smart-TV besitzt, kann auch die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher verbinden und losstreamen.

Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN haben wir hier für Euch zusammengefasst.

DAZN ist der exklusive Anbieter und präsentiert das Duell in voller Länge. Wer das Spiel verpasst hat, kann sich auf der Plattform zudem die Highlights der Begegnung ansehen.

Allen Abonnenten steht das kurze Video nach dem Upload jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Sollten Euch die Ausschnitte nicht reichen, könnt Ihr dort auch das komplette Re-Live anschauen.

Die Voraussetzung ist jedoch auch hier das DAZN-Abonnement. Unter diesem Link findet Ihr nochmals alle Informationen zur Anmeldung.

