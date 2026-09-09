Ex-Liverpool-Star sicher: Erling Haaland wird der GOAT der Stürmer

Nach einer erneuten Gala Erling Haalands in der Champions League ist Ex-Profi Jamie Carragher schwer begeistert.

Der langjährige Verteidiger des FC Liverpool schwärmte nach Haalands Doppelpack beim 2:0-Auswärtssieg gegen Portugals Meister FC Porto am Dienstagabend bei CBS Golazo:"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Haaland es nicht schafft, 1.000 Tore zu schießen oder der beste Torjäger aller Zeiten zu werden. So jemanden wie ihn habe ich noch nie erlebt, was Tore und Zahlen angeht."

Am meisten beeindruckt Carragher die enorme Konstanz des norwegischen Nationalstürmers. "Es ist einfach jedes Spiel!", so Carragher, der einen gewissen 'Abnutzungseffekt' registrierte: "Weil er das so oft macht, fühlt es sich nicht mehr groß an. Er hat gerade in der Champions League zwei Tore auswärts geschossen. Für jeden anderen Stürmer ist das eine tolle Nacht. Aber für ihn ist das ein normaler Abend."

In der Tat erwischte Haaland nach seiner bärenstarken Weltmeisterschaft mit Norwegen erneut einen herausragend Start in die neue Saison mit seinem Klub Manchester City. Der 26-Jährige steht nach fünf Pflichtspielen schon wieder bei fünf Treffern.

Wie viele Tore hat Erling Haaland in der Champions League erzielt?

Ziemlich stark ist auch seine Quote in der Königsklasse: Mit dem Doppelpack im Estadio do Dragao schraubte Haaland seine Bilanz auf mittlerweile 59 Toren in 59 Begegnungen. In der ewigen Torjägerliste der Champions League distanzierte er damit Ex-Bayern-Stürmer Thomas Müller (57) und ist nun alleiniger Siebter. Auf Rang sechs vor ihm liegen liegen mit jeweils 71 Toren Real-Legende Raul und der aktuelle Blancos-Stürmer Kylian Mbappe, der ebenfalls am Dienstagabend erfolgreich war.

Dass Haaland, der zwischen 2019 und 2022 für den BVB auf Torejagd gegangen war, schon wieder so gut drauf ist, sollte für die Konkurrenz eine Warnung sein. Sein neuer Trainer Enzo Maresca hatte nämlich vorab erklärt, sein Topstar sei nach dem anstrengenden WM-Sommer eigentlich "müde" und brauche eine Pause.

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Dass Haaland die Verschnaufpause am Wochenende erhält, ist auch ziemlich ausgeschlossen. Dann treffen die Skyblues nämlich im Derby auf Manchester United und da wird Maresca gewiss nicht auf ihn verzichten wollen.