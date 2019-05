Ex-Hannover-Trainer Daniel Stendel steigt mit Barnsley in die Championship auf

Stendel ist mit dem FC Barnsley vorzeitig in die Championship aufgestiegen. Der Ex-Hannover-Trainer machte damit den direkten Wiederaufstieg perfekt.

Der FC Barnsley ist mit seinem deutschen Trainer Daniel Stendel einen Spieltag vor Saisonende vorzeitig in die zweithöchste englische Liga ( ) aufgestiegen.

Der Klub aus Nordengland profitierte dabei von der 2:3-Niederlage des Tabellendritten FC Portsmouth im Nachholspiel gegen Peterborough United. Damit steht fest, dass Barnsley und Luton Town nicht mehr von den beiden Aufstiegsplätzen der League One verdrängt werden können.

Stendel führt Barnsley zum direkten Wiederaufstieg

Der 1887 gegründete Klub aus Barnsley machte damit den direkten Wiederaufstieg perfekt. Stendel hatte nach seinem -Engagement bei den FC Barnsley am 1. Juli 2018 übernommen, kurz nachdem dieser am letzten Spieltag den bitteren Gang in die Drittklassigkeit gehen musste.