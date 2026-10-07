Ex-BVB-Supertalent Giovanni Reyna stellt einen neuen persönlichen Rekord auf

Die Zahl Sieben spielt für Giovanni Reynas fußballerischen Werdegang der vergangenen Jahre eine ausdrucksstarke Doppelrolle. Einerseits steht sie sinnbildlich für eine ganz schwierige Zeit voller Rückschläge, die für immer der Vergangenheit angehören soll. Anderseits für die große Portion Hoffnung, die sich in der Gegenwart des ehemaligen BVB-Shootingstars gerade breit macht.

Denn Reyna ist auf einem guten Weg, endlich wieder nachhaltig in die Spur zu finden. Im Sommer hatte der einst als kommender Superstar gehandelte Spielmacher der Bundesliga den Rücken gekehrt, war zu Racing Straßburg in die Ligue 1 gewechselt. Für lediglich drei Millionen Euro Ablöse - ein Marktwert, den er mit 23 eigentlich um ein Vielfaches überboten haben wollte. Und sollte, wenn man seine Veranlagung bedenkt.

Doch in den Jahren nach seiner Durchbruchsaison bei Borussia Dortmund mit gerade einmal 17 respektive 18 Jahren, als er unter dem damaligen Coach Lucien Favre Stammspieler beim BVB war, kam eben alles ganz anders. Vor allem, weil ihn im Anschluss an die frühe Hochphase seiner Karriere oft das Verletzungspech im Griff hatte.

Giovanni Reynas Leidenszeit: Nur sieben Ligaspiele von Beginn an in 30 Monaten

In den rund zweieinhalb Jahren zwischen seinem 20. Geburtstag Mitte November 2022 und dem Ende der Saison 2024/25 stand Reyna in nur sieben Ligaspielen in der Startelf. Nochmal zum Mitschreiben: Sieben Ligaspiele von Beginn an in 30 Monaten. Auch eine Leihe aus Dortmund zu Nottingham Forest im ersten Halbjahr 2024 hatte keinen positiven Umkehreffekt. Die Form ließ beinahe durchgehend zu wünschen übrig, das Selbstvertrauen sank und sank.

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Vor allem muskuläre Verletzungen warfen den so talentierten US-Amerikaner regelmäßig zurück. Er musste sich immer wieder aufs Neue für ein Comeback schinden, sein Körper zollte den vielen Verletzungsproblemen Tribut. Und von Spielrhythmus, der speziell für ihn so wichtig ist, konnte Reyna, der nach der BVB-Zeit ein bestenfalls durchwachsenes Jahr bei Borussia Mönchengladbach erlebte und von dort aus im August nach Straßburg wechselte, nur träumen.

"Die Leute finden manchmal, dass Schonung eine gute Möglichkeit ist, die Belastung zu steuern. Aber ich finde am besten wieder in Form, wenn ich möglichst viele Spielminuten bekomme und im Optimalfall auch Startelfeinsätze habe. Und ich werde immer stärker", sagte Reyna laut The Athletic nun, da es endlich wieder bergauf geht.

Giovanni Reyna stellt persönliche Bestmarke auf

Womit wir wieder bei der Zahl Sieben wären, diesmal im positiven Sinne. Siebenmal in Folge stand Reyna zwischen Ende August und Anfang Oktober für Verein und Nationalmannschaft in der Anfangsformation. Eine persönliche Bestmarke, noch nie in seiner Profikarriere hatte er zuvor so häufig am Stück von Beginn an spielen können. Und in der Nacht auf Mittwoch setzte er mit dem achten Startelf-Mandat in Serie beim 1:0 im Testspiel mit den USA gegen Kanada dann sogar noch einen drauf und stellte gleich einen neuen Rekord auf.

"Ich habe das Gefühl, dass ich langsam wieder vollständig zu mir selbst finde", betonte Reyna nach seinem überzeugenden Auftritt beim 3:0-Testspielsieg der USA gegen Mexiko am vergangenen Wochenende. Das Vertrauen von Nationaltrainer Mauricio Pochettino spürte er stets, der Argentinier ließ ihn auch in schwierigen Zeiten nicht fallen und nominierte Reyna trotz dessen Problemen im Verein für die Heim-WM im vergangenen Sommer.

"Für mich ist er ein großartiger Spieler. Er versteht das Spiel auf hohem Niveau", lobte Pochettino den offensiven Mittelfeldspieler, der in den Tests Ende September gegen Peru (4:1) und Chile (4:2) jeweils einen Assist lieferte. Reynas hohe Qualität im Kombinationsspiel hob Pochettino hervor, seinen herausragenden Touch und die enge Ballführung.

Wie verlief der Start von Ex-BVB-Star Giovanni Reyna bei Racing Straßburg?

Die Grundlage für die guten Leistungen im US-Trikot hatte Reyna mit seinem Start in Straßburg gelegt, wo er bis 2031 unterschrieben hat. Rasch spielte er sich in die Stammelf, spürt das Vertrauen von Trainer Hugo Oliveira und ist als einer von zwei Achtern in dessen 4-3-3-System gesetzt. In bisher fünf Einsätzen gelang Reyna auch schon ein Tor für seinen neuen Klub aus dem Nordosten Frankreichs, beim 6:2-Kantersieg in Troyes Anfang September trug sich der 23-Jährige in die Torschützenliste ein.

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Die mentalen Narben, die die ständigen Verletzungsprobleme in seine Fußballerseele rissen, hat der ehemalige Bundesligaprofi abgeschüttelt. Zweifel daran, ob er körperlich überhaupt für Spitzenfußball gemacht ist, setzten ihm in den vergangenen Jahren zu. "Daran denke ich überhaupt nicht mehr", kann Reyna heute glücklicherweise sagen. "Das habe ich hinter mir gelassen."

Mit 23 ist Reyna noch jung, verfügt aber gleichzeitig schon über sehr viel Erfahrung, kennt frühen Erfolg ebenso wie die Schattenseiten des Profidaseins. Sowohl in Straßburg als auch im Nationalteam, beides sehr junge Mannschaften, zählt er bereits zu den Erfahreneren, kann die Jüngeren führen und scheint in dieser Rolle aufzugehen. Und bei Reynas Potenzial erleben wir gerade möglicherweise erst den Anfang einer glorreichen Renaissance.