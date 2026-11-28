Everton gegen Liverpool mit einem VPN sehen

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Everton empfängt Liverpool am Sonntag im Hill Dickinson Stadium zum ersten Merseyside-Derby der Premier-League-Saison.

Liverpool reist in starker Form an. Das Team besiegte Manchester United am vergangenen Wochenende mit 4:0 und ließ am Mittwoch einen 3:0-Sieg in der Champions League bei Club Brugge folgen.

Alexander Isak ging dabei voran. Der schwedische Nationalspieler traf in Belgien zweimal und steht damit bei zehn Toren in dieser Saison. Auch Florian Wirtz traf.

Bei Everton ist die Stimmung ganz anders. Die Mannschaft von David Moyes verlor am Montag mit 0:4 bei Brentford. Damit endete eine vielversprechende Serie von Ligasiegen.

Nach dieser Niederlage steht Everton auf Tabellenplatz neun, Liverpool ist Vierter. Die Derby-Kulisse und Evertons Wunsch nach Wiedergutmachung dürften für eine aufgeheizte Atmosphäre sorgen.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Anstoßzeit, dazu, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, und zu den aktuellen Team-News.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie, einschließlich TV-Sender und Livestream, liegen derzeit nicht vor. Diese Seite wird aktualisiert, sobald die übertragenden Sender feststehen.

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