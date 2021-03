In der Europa League warten spannende Spiele auf Euch, das Achtelfinale steht an. Die Begegnungen werden heute um 18.55 Uhr und um 21 Uhr angepfiffen.

Die beiden deutschen Teilnehmer Bayer Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim mussten schon in der Zwischenrunde die Segel streichen. Gegen Young Boys Bern respektive FK Molde hat es für die Bundesligsten nicht zum Weiterkommen gereicht. Ihr könnt Euch trotzdem auf einige Spitzenspiele freuen, unter anderem spielt Manchester United gegen AC Mailand.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Europa League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Jedes Spiel der Europa League könnt Ihr live und über die volle Distanz im TV und LIVE-STREAM verfolgen! Der Free-TV-Sender RTL Nitro und der Streamingdienst DAZN werden die Europa League übertragen. RTL Nitro zeigt pro Spieltag eine ausgewählte Begegnung im Free-TV.

DAZN wird alle Spiele als Einzelspiel und in der Konferenz streamen. Weiter unten im Artikel erfahrt Ihr Genaueres zu den Übertragungen, nun folgt zuerst einmal der Überblick über die Spiele des Achtelfinals.

We shift our focus 🔙 to European competition 🏆#MUFC #UEL pic.twitter.com/hbmlKJwh0R