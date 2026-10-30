Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

Es könnte Bundesligageschichte geschrieben werden! Wird ein Rekord vom BVB eingestellt?

Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
N. Ilicevic

Am Samstag feiert Niko Ilicevic seinen 16. Geburtstag - nur einen Tag später könnte das Talent von Eintracht Frankfurt Bundesligageschichte schreiben.

Konferenz & Sonntag
DAZN logo 2019

DAZN

✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.

Monatlich ab19,99 €
Kostenlose Highlights
Sat.1 Logo

Sat.1

✅ Überträgt ausgewählte Begegnungen für alle frei zugänglich, darunter das offizielle Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde.

✅ Hält die Free-TV-Rechte für den DFL-Supercup vor Saisonbeginn sowie die entscheidenden Relegationsspiele am Saisonende.

✅ Die ideale Option für Gelegenheitszuschauer, die große Event-Spiele des deutschen Fußballs ohne zusätzliches Abo verfolgen möchten.

Monatlich ab0,00 €
Meiste Einzelspiele
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt rund 80 Prozent aller Bundesliga-Partien in voller Länge, darunter das Freitagsspiel und exklusiv alle Einzelspiele am Samstagnachmittag.

✅ Hält weiterhin die exklusiven Live-Rechte für das wichtigste Spiel der Woche am Samstagabend (18:30 Uhr).

✅ Neben dem Oberhaus überträgt Sky auch weiterhin jedes einzelne Spiel der 2. Bundesliga live und exklusiv.

Monatlich ab29,99 €
Konferenz & Sonntag
DAZN logo 2019

DAZN

✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.

Monatlich ab19,99 €
Kostenlose Highlights
Sat.1 Logo

Sat.1

✅ Überträgt ausgewählte Begegnungen für alle frei zugänglich, darunter das offizielle Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde.

✅ Hält die Free-TV-Rechte für den DFL-Supercup vor Saisonbeginn sowie die entscheidenden Relegationsspiele am Saisonende.

✅ Die ideale Option für Gelegenheitszuschauer, die große Event-Spiele des deutschen Fußballs ohne zusätzliches Abo verfolgen möchten.

Monatlich ab0,00 €
Meiste Einzelspiele
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt rund 80 Prozent aller Bundesliga-Partien in voller Länge, darunter das Freitagsspiel und exklusiv alle Einzelspiele am Samstagnachmittag.

✅ Hält weiterhin die exklusiven Live-Rechte für das wichtigste Spiel der Woche am Samstagabend (18:30 Uhr).

✅ Neben dem Oberhaus überträgt Sky auch weiterhin jedes einzelne Spiel der 2. Bundesliga live und exklusiv.

Monatlich ab29,99 €
Konferenz & Sonntag
DAZN logo 2019

DAZN

✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.

Monatlich ab19,99 €

Wie Trainer Adi Hütter verriet, wird Ilicevic beim Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (17.30 Uhr) im Kader stehen.

Sollte der Jungprofi obendrein eingewechselt werden, würde er den Bundesligarekord als jüngster Spieler der Geschichte einstellen: Mit einem Einsatz würde er mit Youssoufa Moukoko gleichziehen, der am 21. November 2020 im Alter von 16 Jahren und einem Tag für Borussia Dortmund debütiert hatte.

"Wenn es die Situation hergibt, dass ich ihn einwechseln kann, werde ich es tun", sagte Hütter. Jedoch sei es auch "meine Plicht, sehr behutsam und geduldig mit so einem jungen Menschen umzugehen", ergänzte der Österreicher.

Vorrangig beschäftigt den Coach ohnehin, "wie wir den HSV schlagen können". Zu Beginn der Woche war dies bereits gelungen, die Eintracht siegte am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 3:1 beim HSV.

imago-sport-1083659832.jpgIMAGO
Nächste Spiele
SGE

SGE

Bundesliga

01. Nov. 2026

HSV

HSV

Stellt Niko Ilicevic den Rekord von Youssouffa Moukoko ein?

Im Rückblick zeigte sich Hütter aber nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden, im eigenen Stadion gelte es nun, "dominant aufzutreten". Mit dabei sein wird dann wieder Verteidiger Lilian Brassier, der am Dienstag noch wegen Knieproblemen ausgefallen war.

Zudem wird Sebastian Rode am Sonntag auf der Bank der Eintracht Platz nehmen, wie Hütter verriet. Der ehemalige SGE-Kapitän wird sein Trainee-Programm bei den Hessen künftig im sportlichen Bereich fortsetzen und soll dabei verstärkt Aufgaben im Umfeld der Mannschaft wahrnehmen.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen