Es geht zum Ex-Trainer: Real Madrid verkündet Doppel-Transfer in die Premier League

Die beiden unterschrieben Verträge bis 2031 und sollen zusammengerechnet 50 Millionen Euro kosten. Der 22-jährige Stürmer Gonzalo 40 Millionen, der 21-jährige Mittelfeldspieler Palacios zehn Millionen.

Fulham sicherte sich dem Vernehmen nach damit aber jeweils nur 70 Prozent der Transferrechte. Real würde somit von einem etwaigen Weiterverkauf zu einem späteren Zeitpunkt also finanziell profitieren.

Derartige Konstrukten brachten Real in den vergangenen Jahren riesige Summen ein. Alleine in diesem Sommer verdienten die Königlichen mehr als 110 Millionen Euro mit Weiterverkaufsbeteiligungen und finanzierten damit letztlich ihre eigene Transferoffensive. Für 100 Millionen Euro kamen Denzel Dumfries, Marc Cucurella und Carlos Espi. Dazu holte Real Ibrahima Konate und Bernardo Silva ablösefrei.

Gonzalo sorgte bei der Klub-WM für Furore

Gonzalo und Palacios treffen bei Fulham auf Trainer Alvaro Arbeloa. Der 43-Jährige arbeitete mit den beiden Real-Eigengewächsen bereits im Nachwuchsbereich zusammen und in der vergangenen Rückrunde bei den Profis. Arbeloa musste nach Saisonende aber gehen, sein Nachfolger ist Jose Mourinho.

Bei Real wären die Aussichten von Gonzalo und Palacios auf Spielzeiten eher gering gewesen. Gonzalo nutzte seine spektakuläre Klub-WM 2025 mit vier Toren nicht für einen nachhaltigen Auftrieb. In der vergangenen Saison kam er meist nur von der Bank. Palacios absolvierte bisher lediglich sieben Pflichtspiele für Real.

Dem Vernehmen nach wollte Arbeloa mit Franco Mastantuono eigentlich noch einen dritten Real-Spieler nach Fulham locken. Aktuell deutet beim 18-jährigen Rechtsaußen aus Argentinien aber alles auf eine Leihe zur AC Florenz hin. Fulham beendete die vergangene Premier-League-Saison auf Platz elf und ist an keinem internationalen Wettbewerb vertreten.