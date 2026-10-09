Die Fans von Manchester United haben ein legendäres Banner mit einer aufgefrischten Version upgedatet. Das berichtet die englische Zeitung The Telegraph. Demnach hat der Fanklub "The Red Army" für umgerechnet rund 135 Euro eine neue Version des sogenannten Ticker-Banners fertigstellen lassen, auf dem die Jahre gezählt werden, die der große Stadtrivale Manchester City schon auf einen Titel warten muss.

Im Jahr 2000 hatten die United-Fans auf der Tribüne Stretford End erstmals das Banner gezeigt, damals noch mit der Aufschrift "24 YEARS" im Stile eines Kilometerzählers, die dann pro Saison immer ein Jahr weitergedreht wurde. 2011 waren die United-Fans dann bei "35 YEARS" angekommen, ehe City durch den Sieg im FA-Cup das Zählen beendet und das Banner eingemottet wurde.

Im Zuge der Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay droht den Citizens im schlimmsten Fall die Aberkennung der 20 Titel, die der Klub nach dem Einstieg der Investoren aus Abu Dhabi gewonnen hat. Das nehmen nun die United-Anhänger, um das alte Banner wieder aufleben zu lassen - und das natürlich mit der angepassten Aufschrift "51 YEARS", um es dem Rivalen im Premier-League-Rückspiel im neuen Jahr vorhalten zu können.

Wie reagierte Manchester City auf das Banner?

Das Banner wird allerdings schon am Samstag im Duell mit Tottenham im Stadion zu sehen sein, wie der Fanklub via Instagram verkündete. City hatte auf das legendäre Banner 2011 nach dem Gewinn des FA-Cups reagiert und auf dem Rasen des Wembley-Stadions nach dem Finaltriumph ein eigenes präsentiert, das im Stile des Originals "00 YEARS" als Aufschrift hatte, da der Kilometerzähler nun auf Null gestellt worden war.

In den Jahren seit 2011 hatten die United als Alternative auf dem Banner die Meistertitel gezählt, von "19 TIMES" auf "20 TIMES" nach dem Gewinn des Premier-League-Titels 2013. Liverpool zog 2025 nach, sodass sich beide Klubs aktuell als Rekordmeister bezeichnen dürfen.