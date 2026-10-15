Erlösendes Tor von DFB-Star! Nick Woltemade leitet wichtigen Juventus-Sieg ein

Nick Woltemade hat für Juventus Turin erneut in seinem "Lieblingswettbewerb" Europa League getroffen.

Dem deutschen Nationalspieler gelang beim 2:1 (0:1) beim spanischen Vertreter Celta Vigo der zwischenzeitliche Ausgleich und damit im zweithöchsten europäischen Wettbewerb der zweite Treffer im zweiten Spiel. Zuvor hatte er bereits per Elfmeter gegen Nijmegen getroffen.

Der Angreifer hatte nach einer missglückten Brustannahme von Marcos Alonso goldrichtig gestanden und den Ball aus Nahdistanz überlegt mit rechts ins Tor geschossen. In der Nachspielzeit traf der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (90.+2) sogar noch zum Sieg.

Zuvor hatte Hugo Alvarez (18.) die Spanier in Führung gebracht. Während Vigo mit null Punkten aus zwei Partien früh in der Ligaphase unter Druck gerät, liegen die Turiner mit sechs Zählern in Europa voll im Soll. Anders sieht es in der Liga aus, wo das Spitzenduo Inter Mailand und Lazio Rom bereits um fünf Zähler enteilt ist. Dort ist Woltemade noch ohne Tor, allerdings kam er in der Serie A bislang auch nur als Joker zum Einsatz.

Dennoch stand er zuletzt im Fokus der Kritik bei den italienischen Gazetten, obwohl er beim jüngsten 1:1 gegen Cagliari einige gute Aktionen hatte und von Sturmpartner Kolo Muani sogar gelobt wurde.

Nick Woltemade in Italien zuletzt heftig kritisiert

Die Turiner Tuttosport schrieb nach dem Cagliari-Remis wenig zimperlich: "Viel Glück, Mister Spalletti, für diesen Spieler eine Logik zu finden, der gegenwärtig wie ein Fremdkörper wirkt." In den Chor stimmte auch der Corriere dello Sport ein. Das Urteil dort: "Vor dem Tor ist Woltemade nichts Besonderes." Und die Gazzetta dello Sport meinte, "vielleicht" bleibe dem DFB-Kicker noch Zeit, einen Platz in der Juve-Elf zu finden.

Getty Images

Zuletzt berichtete die Gazzetta dello Sport außerdem, dass auch Spalletti die Woltemade-Verpflichtung mittlerweile kritisch sehe und schon im Winter einen neuen Mittelstürmer haben wolle.

Demnach habe Spalletti intern angemerkt, dass er in dem aktuell noch verletzten Kenan Yildiz, Kerim Alajbegovic und Nico Gonzalez bereits drei Spieler habe, die Woltemades präferierte Position als hängende Spitze spielen könnten.

Deshalb soll Brian Brobbey vom AFC Sunderland ein Transferkandidat für den Winter sein. Laut Gazzetta stünden auch Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) und Antonio Raimondo (Frosinone) auf der Liste.