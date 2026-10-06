Erinnerungen an Haaland und Woltemade: Eine neue Tormaschine glänzt beim BVB

Wer dieser Tage jung und großgewachsen ist, Fußball auf hochklassigem Niveau und Stürmer spielt sowie aus einem skandinavischen Land kommt, der kann Vergleiche mit Erling Haaland kaum vermeiden. Vor allem dann nicht, wenn auch die Torquote stimmt.

Beides trifft auf Bjarki Gardarsson zu. Im Juli wechselte der 16-jährige Isländer von UMF Stjarnan Gardabær zu Borussia Dortmund. Gardarsson misst bereits 1,94 Meter, auf Haaland fehlt ihm also noch ein Zentimeter. Und er legte beim BVB einen famosen Start hin, der ihm in den sozialen Netzwerken sowie auch medial bereits zahlreiche Querverweise zum norwegischen Superstar und Ex-Dortmunder bescherte.

Bei der U19 der Westfalen unter Trainer Felix Hirschnagl begann Gardarsson mit zwei Dreierpacks in seinen ersten beiden Partien. Beim 3:4 im Pokal gegen Holstein Kiel reichten seine drei Tore auch deshalb nicht zum Sieg, weil er selbst einen Gegentreffer verschuldet hatte. Eine Woche später beim Ligaauftakt gegen Rot-Weiß Oberhausen benötigte der Stürmer dann nur elf Minuten für einen lupenreinen Hattrick, der bereits nach Spielminute 19 auf der Anzeigetafel stand.

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Acht Tore in sechs Spielen: Gardarsson legt Traumstart beim BVB hin

In den weiteren vier Spielen, die Gardarsson anschließend für den BVB absolvierte, kamen zwei Buden hinzu - beim 1:1 in Duisburg gar als Joker. "Bjarki ist im Abschluss ganz ruhig, das ist die herausragende Qualität, die er hat. Bei manchen geht der Puls hoch und die Abschlüsse werden ungenau. Bjarki aber ist entspannt und bringt diese Eiseskälte mit", sagte Coach Hirschnagl den Ruhr Nachrichten.

Der Linksfuß hatte vor seinem Wechsel nach Deutschland bereits bei Stjarnans Profis in der Besta deild debütiert, der höchsten isländischen Spielklasse. Mit damals 16 Jahren, drei Monaten und sechs Tagen war er der fünfzehntjüngste Spieler, der je auf diesem Niveau eingesetzt wurde.

Auch in den Jugendteams der Nationalelf Islands zeigte sich Gardarsson schon treffsicher. In 18 Einsätzen für U15 bis U17 schoss er zehn Tore. Erst dieser Tage netzte er dreifach in der EM-Qualifikation für die U17. Die Nasennebenhöhlenentzündung, die ihn Anfang September eine Partie kostete, hatte also offenbar keine großen Auswirkungen auf Gardarssons Lauf.

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Was sind die Stärken von BVB-Talent Bjarki Gardarsson?

Der BVB stellte ihn bei seinem Transfer als Mittelstürmer vor, dessen Stärken seine "physische Präsenz, Beidfüßigkeit und Standardqualitäten" seien. Thomas Broich, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, sagte: "Bjarki ist ein Stürmer, der körperlich präsent und zielstrebig ist sowie ein gutes Gefühl für den Strafraum mitbringt. Wir haben ihn schon länger auf dem Zettel und freuen uns sehr, dass er sich für den BVB entschieden hat."

Das dem so ist, dokumentierte Gardarsson auf seinem Instagram-Kanal selbst und postete Bilder von Stadionbesuchen im Signal Iduna Park. Schon im April 2025 weilte er in Dortmund, um sich die Begebenheiten anzuschauen. Auch beim FC Kopenhagen und Red Bull Salzburg war Gardarsson vor Ort und absolvierte Probetrainingseinheiten, zudem sollen die PSV Eindhoven und Nordsjælland interessiert gewesen sein. Doch die Zusage erhielten die Westfalen.

Das kam freilich nicht überraschend. Schließlich genießt der BVB in diesem Jugendsegment einen ausgezeichneten Ruf in ganz Europa und hat in den vergangenen Jahren zigfach bewiesen, junge Talente zu gestandenen Profifußballern ausbilden zu können. Dass die Idealvorstellung noch mehr vorsieht, nämlich eine Zukunft bei den Dortmunder Profis, gehört bei einem Auslandstransfer eines Spielers in diesem Alter immer auch mit zur Fantasie der Verantwortlichen.

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Berater von Bjarki Gardarsson ist eine Legende von BVB-Rivale Schalke 04

Allerdings klappte dies zuletzt zu selten, wenngleich aktuell Akteure wie Samuele Inacio, Luca Reggiani und Filippo Mane als positive Beispiele taugen. Einerseits liegt das natürlich an der ohnehin schon sehr hohen Qualität, die im Profikader des BVB herrscht. Um dort wirklich Fuß zu fassen, braucht es außerordentliches Talent, das nur ganz wenige mitbringen.

Andererseits ist es gerade für Stürmer besonders schwer, in die Phalanx der Profiangreifer einzudringen. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink oder Julian Rijkhoff können ein Lied davon singen. Zum isländischen Haaland ist es für Gardarsson also noch ein extrem weiter Weg.

Das weiß auch Ebbe Sand. Die Sturmlegende von BVB-Rivale Schalke 04 ist Gardarssons Berater. Der Däne sagte über seinen Schützling zur Bild: "Gardarsson ist ein super Junge mit einer großartigen Einstellung. Er weiß, wo das Tor steht und hat riesiges Potenzial. Aber der Bursche ist erst 16 Jahre alt und kann sich noch in vielen Bereichen, etwa beim Aufbau von Muskelmasse, verbessern. Gebt ihm einfach Zeit!"

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Bjarki Gardarsson schoss einst in 14 Spielen 31 Tore

In seinen bisherigen Auftritten unterstrich Gardarsson, der vor zwei Jahren in Islands Jugendbereich 31 Treffer in 14 Partien markierte, dass die Lobeshymnen auf ihn nicht von ungefähr kommen. Neben seinem Instinkt im Strafraum überzeugte er auch beim Festmachen von Bällen als Wandspieler. "Er hat einen guten Riecher, nimmt aber auch seine Mitspieler gut mit, bietet Läufe in die Tiefe an", sagte Hirschnagl.

Das liegt daran, dass Gardarsson, dessen Vater Gardar Johannsson 2009/10 insgesamt 16 Pflichtspiele für den damaligen Zweitligisten Hansa Rostock abriss, nicht ausschließlich auf die Position im Sturmzentrum beschränkt ist. In seiner Heimat und auch in den U-Nationalteams kam er immer mal wieder auf den offensiven Flügeln zum Einsatz.

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Welchem Spieler ist Bjarki Gardarsson ähnlich?

Gardarsson kann trotz seiner Größe gut auf engem Raum dribbeln, hat Tempo und Technik und verquickt diese Fähigkeiten zu agilen Bewegungen. Zusammen mit der hohen Physis, seinem zielstrebigen Abschluss und der Präsenz in torgefährlichen Räumen kommt einem eher Nick Woltemade in den Sinn, wenn man Gardarsson spielen sieht.

Doch ob Woltemade oder Haaland - wo es mit ihm und dem BVB hinführt, wird erst in weiter Zukunft klar werden. Vielleicht ist Gardarssons zweiter Vorname Hrafn ein gutes Omen. Der bedeutet auf isländisch "Rabe" und die sind ja bekannt für ihre Intelligenz und Fähigkeit, sich an verschiedene Umgebungen anzupassen. Der Start in Dortmund, rund 2200 Kilometer Luftlinie von seiner Heimat entfernt, ist Gardarsson jedenfalls mehr als geglückt.

BVB-Talent Bjarki Gardarsson im Steckbrief