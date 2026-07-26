Atletico Madrid stellt sich bei Julian Alvarez trotz eines 100-Millionen-Euro-Angebots quer. Laut der spanischen Sport plant der Stürmer nun den nächsten Schritt, um seinen Wechsel zum FC Barcelona zu erzwingen. Demnach sieht die Strategie des Spielers nun vor, noch Ende Juli oder spätestens Anfang August eine weitere öffentliche Geste wie ein deutliches Statement zu veröffentlichen sowie erneut das direkte Gespräch mit der Klubführung von Atletico zu suchen.

Alvarez sieht sich dem Bericht zufolge von seinem aktuellen Arbeitgeber hintergangen. Die Klubführung hatte ihm zugesichert, bei einem entsprechenden Angebot Verhandlungen aufzunehmen. Dies blieb beim Vorstoß aus Barcelona jedoch aus.

Barca hatte bereits ein offizielles Angebot bei Atletico eingereicht. Allerdings stieß die 100-Millionen-Euro-Offertebei den Verantwortlichen der Hauptstädter auf taube Ohren. Da die Spanier mauern und der Angreifer in seinem bis 2031 laufenden Vertrag eine astronomische Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro verankert hat, sieht Alvarez die Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden.

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Wechselt Julian Alvarez zum FC Barcelona?

Bereits während der Weltmeisterschaft hatte der Angreifer seine Wechselabsichten unmissverständlich verdeutlicht. Damals erklärte er: "Ich habe mit den Verantwortlichen des Vereins gesprochen, mit denen ich sprechen musste. Ich glaube, ein Transfer ist das Beste für alle, und ich möchte mir meinen Traum erfüllen."

Ein Wechsel zu anderen Interessenten wie dem FC Arsenal ist für den Argentinier kein Thema. Ein potenzieller Deal mit den Londonern, bei dem gerüchteweise offenbar Viktor Gyökeres verrechnet werden sollte, hat sich zerschlagen, da Arsenal seine Prioritäten auf Vinicius Junior von Real Madrid verlagert hat.

Bei Barcelona sehen sowohl die sportliche Leitung als auch das Trainerteam in Alvarez die ideale Verstärkung. Weitere Offerten wird Barca allerdings erst dann abgeben, wenn der Spieler durch sein Handeln die verfahrene Verhandlungssituation wieder in Bewegung gebracht hat. Der Trainingsauftakt bei Atletico unter Trainer Diego Simeone ist für den 10. August angesetzt.