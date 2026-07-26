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Jochen Tittmar

Er will sich wohl erneut an die Öffentlichkeit wenden! Zwingt Julian Alvarez Atletico Madrid zum Transfer?

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Julian Alvarez will zum FC Barcelona. Erzwingt er nun den Transfer?

Atletico Madrid stellt sich bei Julian Alvarez trotz eines 100-Millionen-Euro-Angebots quer. Laut der spanischen Sport plant der Stürmer nun den nächsten Schritt, um seinen Wechsel zum FC Barcelona zu erzwingen. Demnach sieht die Strategie des Spielers nun vor, noch Ende Juli oder spätestens Anfang August eine weitere öffentliche Geste wie ein deutliches Statement zu veröffentlichen sowie erneut das direkte Gespräch mit der Klubführung von Atletico zu suchen.

Alvarez sieht sich dem Bericht zufolge von seinem aktuellen Arbeitgeber hintergangen. Die Klubführung hatte ihm zugesichert, bei einem entsprechenden Angebot Verhandlungen aufzunehmen. Dies blieb beim Vorstoß aus Barcelona jedoch aus.

Barca hatte bereits ein offizielles Angebot bei Atletico eingereicht. Allerdings stieß die 100-Millionen-Euro-Offertebei den Verantwortlichen der Hauptstädter auf taube Ohren. Da die Spanier mauern und der Angreifer in seinem bis 2031 laufenden Vertrag eine astronomische Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro verankert hat, sieht Alvarez die Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden.

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Wechselt Julian Alvarez zum FC Barcelona?

Bereits während der Weltmeisterschaft hatte der Angreifer seine Wechselabsichten unmissverständlich verdeutlicht. Damals erklärte er: "Ich habe mit den Verantwortlichen des Vereins gesprochen, mit denen ich sprechen musste. Ich glaube, ein Transfer ist das Beste für alle, und ich möchte mir meinen Traum erfüllen."

Ein Wechsel zu anderen Interessenten wie dem FC Arsenal ist für den Argentinier kein Thema. Ein potenzieller Deal mit den Londonern, bei dem gerüchteweise offenbar Viktor Gyökeres verrechnet werden sollte, hat sich zerschlagen, da Arsenal seine Prioritäten auf Vinicius Junior von Real Madrid verlagert hat.

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Bei Barcelona sehen sowohl die sportliche Leitung als auch das Trainerteam in Alvarez die ideale Verstärkung. Weitere Offerten wird Barca allerdings erst dann abgeben, wenn der Spieler durch sein Handeln die verfahrene Verhandlungssituation wieder in Bewegung gebracht hat. Der Trainingsauftakt bei Atletico unter Trainer Diego Simeone ist für den 10. August angesetzt.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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