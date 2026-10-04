Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United, Fred, hat im Podcast "Charla" schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Trainer Erik ten Hag erhoben. Der Brasilianer nahm dabei kein Blatt vor den Mund und schilderte die internen Dissonanzen im Old Trafford während der Amtszeit des Niederländers. Trotz des Gewinns des EFL-Cups und des Einzugs ins FA-Cup-Finale in der Spielzeit 2022/23 hinterließ ten Hags Ära beim 31-Jährigen ein negatives Gesamtbild.

"Ten Hag war taktisch gesehen ein hervorragender Trainer, aber im Umgang mit der Mannschaft eine absolute Katastrophe", erklärte der heutige Profi von Fenerbahce. Die Kabine sei von permanenten Reibereien und Unruhe geprägt gewesen. "Er stritt sich mit jedem - mit mir, mit Cristiano, mit Casemiro und mit Rashford", sagte Fred.

Das angespannte Verhältnis wirkte sich demnach schnell auf den Trainings- und Spielbetrieb aus. Neben dem Frust über mangelnde Spielzeit beklagte der Brasilianer vor allem eine Ungleichbehandlung: "Er ließ mich in den Spielen nicht ran, und manchmal war die Stimmung extrem angespannt. Unter ten Hag bekamen vor allem die niederländischen Spieler mehr Einsatzzeit."

Fred warf ten Hag zudem vor, durch gezielte Bevorzugung bestimmter Landsleute die Grüppchenbildung im Team beschleunigt zu haben. "Er war ein Trainer, der auf Cliquen setzte", sagte er, trennte aber auch den Menschen vom Fußballlehrer ten Hag: "Was die taktische Seite angeht, gehört er zu den besten Trainern, mit denen ich je zusammengearbeitet habe."

Getty Images

Cristiano Ronaldo stritt sich mit Erik ten Hag

Vor allem das Zerwürfnis zwischen ten Hag und Ronaldo war lange Zeit das beherrschende Thema im Umfeld Uniteds und beherrschte damals die Schlagzeilen. Ten Hag, der auf ein Spielsystem setzte, das von hoher Intensität und Tempo lebte, sah für den Routinier keine tragende Rolle mehr vor.

"Er wollte eine schnelle Mannschaft, aber Cristiano war in die Jahre gekommen. Deshalb nahm er ihn aus der Startelf und es kam zum Streit zwischen den beiden", sagte Fred. Die anhaltenden Spannungen gipfelten schließlich im Abgang Ronaldos.

Auch für Fred waren die Zustände unter ten Hag letztlich der Auslöser, ManUnited den Rücken zu kehren und einen Neuanfang in Istanbul zu wagen.