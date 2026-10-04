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West Ham United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Jochen Tittmar

"Er stritt sich mit jedem": Erik ten Hag wird von Ex-Profi von Manchester United heftig attackiert

Premier League
Manchester United
E. ten Hag

Erik ten Hag erlebte bei Manchester United eine schwere Zeit. Nun kassiert er eine Breitseite von einem Ex-Spieler.

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United, Fred, hat im Podcast "Charla" schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Trainer Erik ten Hag erhoben. Der Brasilianer nahm dabei kein Blatt vor den Mund und schilderte die internen Dissonanzen im Old Trafford während der Amtszeit des Niederländers. Trotz des Gewinns des EFL-Cups und des Einzugs ins FA-Cup-Finale in der Spielzeit 2022/23 hinterließ ten Hags Ära beim 31-Jährigen ein negatives Gesamtbild.

"Ten Hag war taktisch gesehen ein hervorragender Trainer, aber im Umgang mit der Mannschaft eine absolute Katastrophe", erklärte der heutige Profi von Fenerbahce. Die Kabine sei von permanenten Reibereien und Unruhe geprägt gewesen. "Er stritt sich mit jedem - mit mir, mit Cristiano, mit Casemiro und mit Rashford", sagte Fred.

Das angespannte Verhältnis wirkte sich demnach schnell auf den Trainings- und Spielbetrieb aus. Neben dem Frust über mangelnde Spielzeit beklagte der Brasilianer vor allem eine Ungleichbehandlung: "Er ließ mich in den Spielen nicht ran, und manchmal war die Stimmung extrem angespannt. Unter ten Hag bekamen vor allem die niederländischen Spieler mehr Einsatzzeit."

Fred warf ten Hag zudem vor, durch gezielte Bevorzugung bestimmter Landsleute die Grüppchenbildung im Team beschleunigt zu haben. "Er war ein Trainer, der auf Cliquen setzte", sagte er, trennte aber auch den Menschen vom Fußballlehrer ten Hag: "Was die taktische Seite angeht, gehört er zu den besten Trainern, mit denen ich je zusammengearbeitet habe."

FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTD-RONALDOGetty Images

Cristiano Ronaldo stritt sich mit Erik ten Hag

Vor allem das Zerwürfnis zwischen ten Hag und Ronaldo war lange Zeit das beherrschende Thema im Umfeld Uniteds und beherrschte damals die Schlagzeilen. Ten Hag, der auf ein Spielsystem setzte, das von hoher Intensität und Tempo lebte, sah für den Routinier keine tragende Rolle mehr vor.

"Er wollte eine schnelle Mannschaft, aber Cristiano war in die Jahre gekommen. Deshalb nahm er ihn aus der Startelf und es kam zum Streit zwischen den beiden", sagte Fred. Die anhaltenden Spannungen gipfelten schließlich im Abgang Ronaldos.

Auch für Fred waren die Zustände unter ten Hag letztlich der Auslöser, ManUnited den Rücken zu kehren und einen Neuanfang in Istanbul zu wagen.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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