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imago-sport-1083227075.jpgZUMA Press Wire
Jochen Tittmar

Er steht immer noch bei null Toren! Galatasaray zitiert Leroy Sane angeblich zum Rapport

Süper Lig
Galatasaray
Leroy Sané

Leroy Sane trifft bei Galatasaray das Tor nicht mehr. Darüber wird nun angeblich intern gesprochen.

Wie Fanatik berichtet, plant die Vereinsführung von Galatasaray um Cheftrainer Okan Buruk ein klärendes Gespräch mit Leroy Sane wegen dessen aktuellem Leistungsabfall. Der 30-jährige Flügelstürmer steht am Bosporus weiter unter enormem Erwartungsdruck. In bisher sieben Pflichtspieleinsätzen der laufenden Saison blieb der ehemaligen Münchner ohne eine einzige Torbeteiligung.

Nach Informationen der türkischen Sportzeitung soll das Treffen mit Sane noch vor den anstehenden Partien in der Süper Lig gegen Kasimpasa sowie in der Champions League gegen den FC Barcelona stattfinden. Die Klubspitze erhofft sich von dem Austausch nicht nur Aufschluss über die Ursachen der Formkrise, sondern fordert von ihrem Großverdiener eine schnelle Leistungssteigerung. Die beiden kommenden Begegnungen gelten demnach intern bereits als richtungsweisende Bewährungsproben für Sane.

Die Situation des 80-fachen deutschen Nationalspielers, der zuletzt auch von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die DFB-Auswahl berücksichtigt wurde, bei den Gelb-Roten ist schon seit Wochen angespannt. Bereits Anfang September berichtete die Zeitung Sabah über deutliche Missstimmungen.

Demnach war Sane unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und liebäugelte zwischenzeitlich sogar mit einem vorzeitigen Abschied. Intern soll ihm wegen seiner Rolle als Ergänzungsspieler der Kragen geplatzt sein. Sane habe damals klar gemacht, dass er sich keineswegs als Reservist für Kurzeinsätze sehe und dieser Zustand nicht seinen Ansprüchen entspreche.

Leroy Sane of Galatasaray celebrates victory Getty Images

Leroy Sane startete bei Galatasaray schwach in die Saison

Bereits der Start in das neue Spieljahr verlief für den Linksfuß enttäuschend. Zwar stand er am 1. Spieltag beim 2:2 gegen Aufsteiger Corum FK noch in der Startelf und absolvierte 89 Minuten, doch nach dem schwachen Auftritt des gesamten Teams zog Trainer Buruk Konsequenzen.

In den folgenden Ligapartien fand sich der Ex-Münchner auf der Ersatzbank wieder: Beim 4:0-Erfolg gegen Erzurumspor wurde er erst in der 66. Minute eingewechselt, beim 3:2-Sieg gegen Göztepe folgte seine Einwechslung in der 73. Minute.

Um die Unruhe zu dämpfen, suchte die Vereinsführung schon zu diesem Zeitpunkt angeblich das Gespräch und versicherte Sane seinen hohen Stellenwert im Kader sowie das volle Vertrauen für den weiteren Saisonverlauf.

Sane war im Sommer 2025 vom FC Bayern München zu Galatasaray gewechselt. In seiner Premierensaison kam er in 43 Pflichtspielen auf sieben Treffer und neun Vorlagen. Sein Vertrag beim türkischen Meister ist noch bis 2028 datiert.

Häufig gestellte Fragen

Leroy Sane ist auf den Flügelpositionen in der Offensive beheimatet. Auf dem rechten Flügel fühlt er sich am wohlsten und wird dort auch am häufigsten eingesetzt.

Leroy Sane wurde am 11. Januar 1996 in Essen geboren.

Leroy Sane trägt bei Galatasaray Istanbul die Trikotnummer zehn. Diese begleitete ihn bereits bei seiner Station in München.

Leroy Sane ist 1,83 Meter groß. 

Leroy Sane wiegt etwa 80 Kilogramm. In Kombination mit seiner Größe hat er die optimalen Voraussetzungen für einen schnellen und dribbelstarken Flügelspieler.

Leroy Sanes Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. Vermutet wird eine Größe zwischen 43 und 45 EU. 

Sein starker Fuß ist der linke Fuß. Leroy Sane entwickelte über die Jahre einen perfekten Abschluss mit links aus Kombination von Härte und Präzision.

Leroy Sane spielte in seiner Jugend für SG Wattenscheid 09, den FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen. 

Leroy Sane wohnt seit seinem Wechsel zu Galatasaray in Istanbul (Türkei). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.

Was für ein Auto Leroy Sane in Istanbul fährt ist offiziell nicht bekannt. In seiner Zeit in München fuhr er zuletzt einen Audi RS e-tron GT.

Ja, Leroy Sane spricht fließend Deutsch.

Leroy Sane hat zwei Kinder. Eine Tochter namens Rio Stella (geboren 2018) und einen Sohn namens Milo (geboren 2020).

Seit 2015 ist Leroy Sane mit der US-amerikanischen R&B-Sängerin und Model Candice Brook zusammen. 

Bei Galatasaray Istanbul verdient Leroy Sane etwa 9 Millionen Euro pro Jahr. Beim FC Bayern verdiente er laut Berichten bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr, abhängig von Prämien.

Leroy Sane hat bereits mehrere Titel in seiner Karriere gewonnen. Mit Manchester City wurde er jeweils zweimal englischer Ligapokalsieger, Superpokalsieger und Meister, dazu kommt ein englischer Pokalsieg. Mit dem FC Bayern gewann er den UEFA Supercup sowie die FIFA-Klub-WM. Außerdem sicherte er sich mit dem deutschen Rekordmeister vier Meisterschaften und zwei Superpokalsiege. Mit Galatasaray gewann er außerdem einmal die türkische Meisterschaft.

Leroy Sane hat den Ballon d'Or bisher nicht gewinnen können. 

Auch den Titel zum FIFA-Weltfußballer konnte er noch nicht gewinnen.

Leroy Sane hat keinen Spitznamen.

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