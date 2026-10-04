Wie Fanatik berichtet, plant die Vereinsführung von Galatasaray um Cheftrainer Okan Buruk ein klärendes Gespräch mit Leroy Sane wegen dessen aktuellem Leistungsabfall. Der 30-jährige Flügelstürmer steht am Bosporus weiter unter enormem Erwartungsdruck. In bisher sieben Pflichtspieleinsätzen der laufenden Saison blieb der ehemaligen Münchner ohne eine einzige Torbeteiligung.

Nach Informationen der türkischen Sportzeitung soll das Treffen mit Sane noch vor den anstehenden Partien in der Süper Lig gegen Kasimpasa sowie in der Champions League gegen den FC Barcelona stattfinden. Die Klubspitze erhofft sich von dem Austausch nicht nur Aufschluss über die Ursachen der Formkrise, sondern fordert von ihrem Großverdiener eine schnelle Leistungssteigerung. Die beiden kommenden Begegnungen gelten demnach intern bereits als richtungsweisende Bewährungsproben für Sane.

Die Situation des 80-fachen deutschen Nationalspielers, der zuletzt auch von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die DFB-Auswahl berücksichtigt wurde, bei den Gelb-Roten ist schon seit Wochen angespannt. Bereits Anfang September berichtete die Zeitung Sabah über deutliche Missstimmungen.

Demnach war Sane unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und liebäugelte zwischenzeitlich sogar mit einem vorzeitigen Abschied. Intern soll ihm wegen seiner Rolle als Ergänzungsspieler der Kragen geplatzt sein. Sane habe damals klar gemacht, dass er sich keineswegs als Reservist für Kurzeinsätze sehe und dieser Zustand nicht seinen Ansprüchen entspreche.

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Leroy Sane startete bei Galatasaray schwach in die Saison

Bereits der Start in das neue Spieljahr verlief für den Linksfuß enttäuschend. Zwar stand er am 1. Spieltag beim 2:2 gegen Aufsteiger Corum FK noch in der Startelf und absolvierte 89 Minuten, doch nach dem schwachen Auftritt des gesamten Teams zog Trainer Buruk Konsequenzen.

In den folgenden Ligapartien fand sich der Ex-Münchner auf der Ersatzbank wieder: Beim 4:0-Erfolg gegen Erzurumspor wurde er erst in der 66. Minute eingewechselt, beim 3:2-Sieg gegen Göztepe folgte seine Einwechslung in der 73. Minute.

Um die Unruhe zu dämpfen, suchte die Vereinsführung schon zu diesem Zeitpunkt angeblich das Gespräch und versicherte Sane seinen hohen Stellenwert im Kader sowie das volle Vertrauen für den weiteren Saisonverlauf.

Sane war im Sommer 2025 vom FC Bayern München zu Galatasaray gewechselt. In seiner Premierensaison kam er in 43 Pflichtspielen auf sieben Treffer und neun Vorlagen. Sein Vertrag beim türkischen Meister ist noch bis 2028 datiert.