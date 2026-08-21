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imago-sport-1081098821.jpgKirchner-Media
Jochen Tittmar

Er startet mit einem Stammplatz! Doch wie schlägt sich die neue BVB-Wucht im ersten Härtetest?

Bundesliga
FEATURES
Borussia Dortmund
J. Gadou
E. Can
N. Kovac

Joane Gadou kam aus Salzburg zu Borussia Dortmund und hinterließ bislang einen hervorragenden Eindruck. Der 19-jährige Innenverteidiger startet mit einem Stammplatz beim BVB und steht vor seinem ersten Härtetest.

"Die Idee ist schon, dass er uns sofort helfen kann", sagte Ole Book vergangenen Mai. Borussia Dortmund hatte soeben rund 20 Millionen Euro für Joane Gadou locker gemacht, was für einen 19-jährigen Innenverteidiger mit der Erfahrung von 59 Profispielen in Österreich auf den ersten Blick nicht gerade wenig Geld ist.

Nun ist man drei Monate schlauer, dem ersten Blick wurden zahlreiche weitere hinzugefügt. Dazu war auch reichlich Gelegenheit, schließlich stand Gadou bereits beim Trainingsauftakt auf der Matte und kam in jedem der sechs Testspiele als rechter Verteidiger der Dreierkette zum Einsatz. Zweimal davon spielte er schon über 90 und einmal über 80 Minuten.

Was man da von ihm zu sehen bekam, beeindruckte vielfach. In erster Linie fällt Gadous Athletik und Robustheit auf. Der Franzose ist schon in seinem jungen Alter eine echte physische Erscheinung. Man kann etwas überspitzt formuliert den Eindruck bekommen, Gadou verteidigt gar nicht wirklich, sondern stellt sich seinen Kontrahenten einfach nur in den Weg und lässt diese an sich abprallen.

GadouGetty Images

Joane Gadou überzeugte im Verteidigen und beim Spielaufbau

Dazu bringt er mit rund 34 Kilometern pro Stunde eine sehr ordentliche Geschwindigkeit mit - durchaus eine Komponente, die ansonsten im Spiel des BVB unterrepräsentiert ist. Gadou hat in den Testspielen einige Laufduelle für sich entschieden. Zusammen mit seiner Körperlichkeit war er damit im Kerngeschäft des Verteidigens nur schwer zu bezwingen.

Auch mit Ball ließ Gadou schon erkennen, welch großes Entwicklungspotenzial in ihm steckt. Er dribbelte bereits mehrfach gekonnt an, blieb auch unter Pressingdruck ruhig an der Kugel und versuchte sich mit flachen Spieleröffnungen, um seine Teamkollegen zwischen den Linien anzuspielen.

Diese Vertikalität in Gadous Aufbauspiel kennt er bereits gut von seinem Ex-Klub Red Bull Salzburg. Dort kam der achtmalige U19-Nationalspieler auf eine Passquote von fast 90 Prozent, meist spielte er über 50 Pässe pro Begegnung. Der spielerische Ansatz in Dortmund ist derselbe, deshalb kann man dort ähnliche Werte von ihm erwarten.

FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYGetty Images

Joane Gadou startet mit Stammplatz beim BVB

Allerdings, das zeigte sich im BVB-Trikot auch bereits, will Gadou im Passspiel manchmal zu viel. Dann wäre die einfachere Lösung die bessere, anstatt das höhere Risiko ins nächste Spielfelddrittel zu wählen und den Ball zu verlieren. Da muss er noch eine bessere Abwägung finden. Andererseits ist es jedoch eine gute Nachricht für die unter Trainer Niko Kovac in der Spielauslösung sehr oft uninspirierte Borussia, dass es in Gadou einen Mann gibt, der aus der hinteren Reihe etwas probiert und linienbrechende Bälle im Repertoire hat.

Mit dieser Mischung aus purer Wucht, Schnelligkeit und Passspiel bringt Gadou auf Anhieb die Fantasie für mehr mit. Der Weg in die Startelf wird ihm dieser Tage erleichtert, schließlich fehlen in Nico Schlotterbeck und Emre Can zwei potenzielle Konkurrenten noch langfristig verletzt. Gerade Letzterer könnte es nach seiner Rückkehr von einem Kreuzbandriss im Herbst schwer haben, dauerhaft zu Spielanteilen zu kommen.

Für den Moment stellt sich daher die Dreierkette von alleine auf: Links Ramy Bensebaini, zentral Waldemar Anton, rechts Gadou. Kehrt Schlotterbeck zurück, müsste er im idealen Szenario eigentlich Bensebainis Posten einnehmen, um von dort mit seinem starken linken Fuß seine Fähigkeiten im Spielaufbau vollumfänglich einbringen zu können.

Borussia Dortmund v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images

Supercup gegen Bayern wird Joane Gadous erster Härtetest

Es sieht also in vielerlei Hinsicht gut aus für Gadous Perspektiven in den kommenden Monaten. Bleibt er in seinen Leistungen stabil, könnte der angesichts der anderen prominenten Neuzugänge etwas unter dem Radar fliegende Youngster schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Dortmunder Teams werden.

Der erste echte Härtetest steht für Gadou nun am Samstag auf dem Programm. Im Franz-Beckenbauer-Supercup reist Meister FC Bayern München an. Dann wird er es aller Voraussicht nach häufiger mit Luis Diaz zu tun bekommen, auch Harry Kane dürfte ausreichend Minuten bekommen, um Gadous Kreise hin und wieder zu kreuzen.

Gerade im direkten Duell auf rechts wird sich zeigen, wie schnell Gadous Positionsspiel gegen überlegene Gegner an Grenzen stößt. Er hatte bereits einige Szenen, in denen er sich zu schnell locken ließ und recht wild seine Position verließ. Die entstandenen Raumgewinne in seinem Rücken konnte Gadou dann auch mit seiner hohen Geschwindigkeit nicht mehr schließen.

imago-sport-1081098821.jpgIMAGO

Joane Gadou beim BVB: "Die Zeit kann er auch mit Spielen nutzen"

"Es ist natürlich ein 19-jähriger Spieler, der in eine neue Liga und zu einem nochmal etwas größeren Verein kommt", beschwichtigte Sportdirektor Book einst im Mai und rief in Erinnerung, dass Gadou nun einen Anpassungsprozess begonnen hat, der zweifelsfrei von Höhen und Tiefen geprägt sein wird.

Die Tür steht für ihn jetzt offen. Mit jeder guten Leistung kann sich Gadou schwerer verzichtbar machen. Sein Start lief bisher ausgezeichnet. Dass man in ihm einen reinen Herausforderer sieht, bei dem man einen langen Atem mitbringen muss, hat Book ohnehin bereits verneint: "Wir geben ihm natürlich auch die nötige Zeit. Aber schon mit dem Gedankengang, dass er die Zeit auch mit Spielen nutzen kann."

Joane Gadou: Seine bisherige Karriere im Überblick

Mannschaft

Pflichtspiele

Tore

Vorlagen

Paris Saint-Germain U19

37

1

0

FC Liefering (Farmteam Salzburg)

1

0

0

FC Red Bull Salzburg

58

0

0

FC Red Bull Salzburg U19

5

0

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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