Leroy Sane steht nach seiner Leistung bei der 1:4-Niederlage von Galatasaray in der Champions League gegen den FC Barcelona in der Kritik. Dabei arbeiteten sich sowohl die Fans als auch die TV-Experten am Deutschen ab, der erst beim Stand von 1:3 eingewechselt worden war. Sane leistete sich einige Fehler im Passspiel und wurde von den unzufriedenen Anhängern ausgepfiffen. Galatasaray war gegen die Katalanen überraschend in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, als die Gäste bereits das Spiel bestimmten. Das 2:0 der Türken wurde aberkannt - und danach drehte Barca das Duell zum klaren Sieg.

Gala-Trainer Okan Buruk wurde hinterher auf die Pfiffe gegen Sane angesprochen und antwortete: "Er kam erst nach dem 1:3 ins Spiel. Das war die Phase, in der die Mannschaft eingebrochen ist. Dieses Spiel sollte nicht als Maßstab dienen, um seine Leistung zu bewerten."

Die Cimbom-Fans waren aber schon mit den Leistungen Sanes in der Vorsaison und auch in der laufenden Spielzeit meist nicht einverstanden. Der Flügelspieler wartet auch nach acht Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison noch auf seine erste Torbeteiligung. Das dürfte auch der Hauptgrund für die Unzufriedenheit gewesen sein - und nicht die Tatsache, dass Sane das Spiel nicht noch einmal zugunsten Galas drehen konnte.

"Leroy Sane sollte sich schämen! Yunus Akgün spielt, Sane sitzt auf der Bank. Ein Weltklassespieler aus Deutschland auf der Bank – wie kann das sein?", fragte Ex-Spieler Sinan Engin im TV, der die Pfiffe gegen den Offensivspieler nachvollziehen konnte: "Wenn du zu Hause gegen ein anderes Team verlierst, reagieren die Fans heftig", ergänzte er.

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Was wird Leroy Sane bei Galatasaray vorgeworfen?

Ex-Nationalspieler Tümer Metin warf dem Deutschen dazu noch Lustlosigkeit und fehlenden Einsatz vor: "Wäre ich Sanes Teamkollege, würde ich ihm in der Kabine an die Gurgel gehen und fragen: 'Willst du uns eigentlich helfen? Ich bin vom Laufen völlig fertig!'", sagte er.

Galatasaray legte in der Champions League damit einen Fehlstart hin: Vor dem 1:4 gegen Barcelona hatte das Team von Okan Buruk auch schon am ersten Liga-Spieltag bei Sporting in Lissabon mit 1:3 verloren.